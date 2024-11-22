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Posted 22 ноября, 14:06

Published 22 ноября, 14:06

Modified 22 ноября, 14:08

Updated 22 ноября, 14:08

Жена пропавшего без вести свердловского бойца СВО не могла добиться выплат

Жена пропавшего без вести свердловского бойца СВО не могла добиться выплат

22 ноября 2024, 14:06
Фото: 1MI.
Жена пропавшего без вести бойца СВО из Свердловской области не могла добиться положенных выплат.

Депутат Максим Иванов в своих соцсетях рассказал о ситуации, с которой столкнулась жена пропавшего без вести военнослужащего из Екатеринбурга. Женщина с июля пыталась выяснить судьбу мужа и добиться выплаты денежного довольствия, которое положено близким родственникам пропавших без вести. Однако, воинская часть, где служил ее муж, игнорировала ее обращения, ссылаясь на нехватку времени. Более того, командир части заявил, что не обязан предоставлять информацию тем, кто обращается в общественные фонды и к депутатам.

Несмотря на препятствия, женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека Свердловской области, в фонд «Защитники Отечества», и, наконец, к депутату Иванову. После вмешательства военная прокуратура ЮВО выявила нарушения в действиях воинской части. По информации надзорного ведомства, задолженность по денежному довольствию будет погашена до конца ноября. Депутат держит ситуацию на контроле.

Напомним, в Екатеринбурге вдова погибшего участника СВО не может получить обещанные выплаты.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Бойцы СВО
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