Жена пропавшего без вести свердловского бойца СВО не могла добиться выплат

Депутат Максим Иванов в своих соцсетях рассказал о ситуации, с которой столкнулась жена пропавшего без вести военнослужащего из Екатеринбурга. Женщина с июля пыталась выяснить судьбу мужа и добиться выплаты денежного довольствия, которое положено близким родственникам пропавших без вести. Однако, воинская часть, где служил ее муж, игнорировала ее обращения, ссылаясь на нехватку времени. Более того, командир части заявил, что не обязан предоставлять информацию тем, кто обращается в общественные фонды и к депутатам.