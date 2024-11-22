Житель Екатеринбурга убил своих знакомых во время ссоры

Posted 22 ноября, 11:32
Published 22 ноября, 11:32
Modified 22 ноября, 11:34
Updated 22 ноября, 11:34
Екатеринбуржец употреблял алкоголь в гостях у знакомой женщины. С ними был еще один мужчина. В какой-то момент женщина стала оскорблять обвиняемого и говорить, что он ее бил, а также попросила другого гостя отомстить за нее, рассказали в пресс-службе областного СК.
Между мужчинами завязалась драка, во время которой горожанин стал бить обоих руками и ногами, а затем схватил нож и нанес им раны. В результате потерпевшие скончались. Обвиняемый закрыл дверь ключами, которые ему ранее дала хозяйка квартиры, и ушел.
Злоумышленник хотел уехать в другой регион на своем автомобиле, однако вскоре его задержали. Выяснилось, что ранее он был несколько раз судим за причастность к убийству, краже и побои.
Напомним, в июне 2024 года житель Первоуральска избил до смерти знакомого на базе отдыха в Билимбае.