Житель Екатеринбурга убил своих знакомых во время ссоры

Екатеринбуржец употреблял алкоголь в гостях у знакомой женщины. С ними был еще один мужчина. В какой-то момент женщина стала оскорблять обвиняемого и говорить, что он ее бил, а также попросила другого гостя отомстить за нее, рассказали в пресс-службе областного СК.