tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 11:32

Published 22 ноября, 11:32

Modified 22 ноября, 11:34

Updated 22 ноября, 11:34

Житель Екатеринбурга убил своих знакомых во время ссоры

Житель Екатеринбурга убил своих знакомых во время ссоры

22 ноября 2024, 11:32
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге между мужчиной и двумя его знакомыми произошел конфликт, во время которого он их убил. Происшествие случилось 20 ноября 2024 года.

Екатеринбуржец употреблял алкоголь в гостях у знакомой женщины. С ними был еще один мужчина. В какой-то момент женщина стала оскорблять обвиняемого и говорить, что он ее бил, а также попросила другого гостя отомстить за нее, рассказали в пресс-службе областного СК.

Между мужчинами завязалась драка, во время которой горожанин стал бить обоих руками и ногами, а затем схватил нож и нанес им раны. В результате потерпевшие скончались. Обвиняемый закрыл дверь ключами, которые ему ранее дала хозяйка квартиры, и ушел.

Злоумышленник хотел уехать в другой регион на своем автомобиле, однако вскоре его задержали. Выяснилось, что ранее он был несколько раз судим за причастность к убийству, краже и побои.

Напомним, в июне 2024 года житель Первоуральска избил до смерти знакомого на базе отдыха в Билимбае.

Тагильчанин получил 10 лет за избиение сожительницы из-за спиртного
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой человек в Челябинской области зарезал ножом таксистку во время конфликтаПьяный житель Нижнего Тагила напал с ножом на знакомого и лишил его жизниСупругов в Свердловской области приговорили к 18 и 13 годам тюрьмы за поджог
#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Преступление#ЧП#Конфликт#Потерпевшие#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика