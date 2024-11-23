7-летний мальчик бродил один по улицам Екатеринбурга и просил у прохожих еду

По словам очевидцев, мальчик был без головного убора. Он заходил в офисы рядом с гаражами и просил его накормить и напоить. Ребенок рассказал, что его зовут Лев. Живет с бабушкой и дедушкой, потому что мама его умерла. Однако, своего адреса он не знал.