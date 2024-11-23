7-летний мальчик бродил один по улицам Екатеринбурга и просил у прохожих еду

Posted 23 ноября, 08:23
Published 23 ноября, 08:23
Modified 23 ноября, 08:25
Updated 23 ноября, 08:25
По словам очевидцев, мальчик был без головного убора. Он заходил в офисы рядом с гаражами и просил его накормить и напоить. Ребенок рассказал, что его зовут Лев. Живет с бабушкой и дедушкой, потому что мама его умерла. Однако, своего адреса он не знал.
Неравнодушные люди стали переживать, что с ним может случиться что-то плохое и вызвали полицию. Лев испугался и хотел убежать, но был доставлен в отделение. Там установили его личность и передали опекунам, пишет Е1. Выяснилось, что мальчик учится в первом классе и часто гуляет в одиночестве.
А в Невьянске малолетний хулиган довел сверстников до слез, стреляя в них пульками из игрушечного пистолета. Мальчик не обращал внимания на замечания, сделанные прохожими.