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Posted 23 ноября, 08:23

Published 23 ноября, 08:23

Modified 23 ноября, 08:25

Updated 23 ноября, 08:25

7-летний мальчик бродил один по улицам Екатеринбурга и просил у прохожих еду

7-летний мальчик бродил один по улицам Екатеринбурга и просил у прохожих еду

23 ноября 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге в гаражах был замечен маленький мальчик славянской внешности, который бродил там совсем один. Очевидцы передали ребенка полицейским.

По словам очевидцев, мальчик был без головного убора. Он заходил в офисы рядом с гаражами и просил его накормить и напоить. Ребенок рассказал, что его зовут Лев. Живет с бабушкой и дедушкой, потому что мама его умерла. Однако, своего адреса он не знал.

Неравнодушные люди стали переживать, что с ним может случиться что-то плохое и вызвали полицию. Лев испугался и хотел убежать, но был доставлен в отделение. Там установили его личность и передали опекунам, пишет Е1. Выяснилось, что мальчик учится в первом классе и часто гуляет в одиночестве.

А в Невьянске малолетний хулиган довел сверстников до слез, стреляя в них пульками из игрушечного пистолета. Мальчик не обращал внимания на замечания, сделанные прохожими.

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