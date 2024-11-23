8 тонн печени неизвестного происхождения завезли в Екатеринбург

Posted 23 ноября, 07:36
Published 23 ноября, 07:36
Modified 23 ноября, 07:38
Updated 23 ноября, 07:38
Известно, что печень доставили в столицу Урала из Обнинска. В региональном Россельхознадзоре установили, что в ветеринарных документах не указано происхождение сырья.
В связи с этим мясо может быть некачественным и небезопасным для употребления покупателей. В ведомстве потребовали получателя потенциально опасной продукции вернуть ее поставщику или изъять печень из оборота.
Ранее в Свердловской области было обнаружено поддельное сливочное масло.