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Posted 23 ноября, 07:36

Published 23 ноября, 07:36

Modified 23 ноября, 07:38

Updated 23 ноября, 07:38

8 тонн печени неизвестного происхождения завезли в Екатеринбург

8 тонн печени неизвестного происхождения завезли в Екатеринбург

23 ноября 2024, 07:36
Фото: 1MI.
В Екатеринбург привезли тонны говяжьей печени, однако производитель не может предоставить на товар необходимую документацию. Продукция может быть изъята.

Известно, что печень доставили в столицу Урала из Обнинска. В региональном Россельхознадзоре установили, что в ветеринарных документах не указано происхождение сырья.

В связи с этим мясо может быть некачественным и небезопасным для употребления покупателей. В ведомстве потребовали получателя потенциально опасной продукции вернуть ее поставщику или изъять печень из оборота.

Ранее в Свердловской области было обнаружено поддельное сливочное масло.

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#Евгения Сафина#Общество#Здоровье#Россельхознадзор#Мясо#Екатеринбург#Производитель
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