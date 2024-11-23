Чугунная сковорода сбросит «вес»: многолетний нагар после этой чистки слезает сам

Posted 23 ноября, 11:00
Published 23 ноября, 11:00
Modified 23 ноября, 11:02
Updated 23 ноября, 11:02
Чугунные сковороды обладают рядом уникальных свойств, которые делают их популярным выбором среди кулинаров и домашних поваров. Например, чугун обладает высокой теплоемкостью — такие сковороды эффективно удерживают и равномерно распределяют тепло. Это делает их идеальными для жарки и запекания.
При правильном уходе чугунные сковороды могут служить долгие годы, а иногда даже десятилетия. Они практически не поддаются повреждениям и могут использоваться как на плите, так и в печах, духовках и даже на открытом огне.
У многих хозяек чугунные сковороды сохранились с незапамятных времен, и они ими до сих пор пользуются. Беда лишь в том, что со временем чугун снаружи обрастает нагаром, который снижает теплопроводность сковороды и удлиняет время приготовления пищи. К тому же она начинает прогреваться неравномерно и пригорать.
Удалить нагар проще всего механическим способом, однако если под рукой нет специальных станков, то можно приготовить особое средство на основе силикатного клея. Вам потребуются:
Довести смесь до закипания и опустить в нее чугунную посуду, требующую чистки. Через пару часов чугунную кухонную утварь можно вытаскивать из кастрюли и мыть: благодаря воздействию смеси и высокой температуры нагар размягчится или полностью сойдёт, — пишет портал «Хибины».
Если силикатного клея под рукой не оказалось, можно обойтись и без него: просто «варите» сковороду в растворе мыла и соды в течение полутора часов на медленном огне, а затем почистите ее щеткой или губкой.
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