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Posted 23 ноября, 11:00

Published 23 ноября, 11:00

Modified 23 ноября, 11:02

Updated 23 ноября, 11:02

Чугунная сковорода сбросит «вес»: многолетний нагар после этой чистки слезает сам

Чугунная сковорода сбросит «вес»: многолетний нагар после этой чистки слезает сам

23 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если ваша чугунная сковорода стала неподъемной из-за толстого слоя нагара и копоти, то пришло время устроить ей мощную баню. Готовить чистящее средство будем на основе силикатного клея.

Чугунные сковороды обладают рядом уникальных свойств, которые делают их популярным выбором среди кулинаров и домашних поваров. Например, чугун обладает высокой теплоемкостью — такие сковороды эффективно удерживают и равномерно распределяют тепло. Это делает их идеальными для жарки и запекания.

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При правильном уходе чугунные сковороды могут служить долгие годы, а иногда даже десятилетия. Они практически не поддаются повреждениям и могут использоваться как на плите, так и в печах, духовках и даже на открытом огне.

У многих хозяек чугунные сковороды сохранились с незапамятных времен, и они ими до сих пор пользуются. Беда лишь в том, что со временем чугун снаружи обрастает нагаром, который снижает теплопроводность сковороды и удлиняет время приготовления пищи. К тому же она начинает прогреваться неравномерно и пригорать.

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Удалить нагар проще всего механическим способом, однако если под рукой нет специальных станков, то можно приготовить особое средство на основе силикатного клея. Вам потребуются:

  • большая емкость, в которую можно поместить сковороду;
  • силикатный клей — 200 миллилитров;
  • натертое темное хозяйственное мыло — 70 граммов;
  • пищевая сода — 100 граммов;
  • вода — 5 литров.
Довести смесь до закипания и опустить в нее чугунную посуду, требующую чистки. Через пару часов чугунную кухонную утварь можно вытаскивать из кастрюли и мыть: благодаря воздействию смеси и высокой температуры нагар размягчится или полностью сойдёт, — пишет портал «Хибины».

Если силикатного клея под рукой не оказалось, можно обойтись и без него: просто «варите» сковороду в растворе мыла и соды в течение полутора часов на медленном огне, а затем почистите ее щеткой или губкой.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом и сад#КЦ#Хозяйственное мыло#Пищевая сода#Уход за посудой#Нагар#Полезные советы#Чугунная сковорода#Силикатный клей#Теплопроводность#Чистка посуды
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