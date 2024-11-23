Чугунная сковорода сбросит «вес»: многолетний нагар после этой чистки слезает сам

У многих хозяек чугунные сковороды сохранились с незапамятных времен, и они ими до сих пор пользуются. Беда лишь в том, что со временем чугун снаружи обрастает нагаром, который снижает теплопроводность сковороды и удлиняет время приготовления пищи. К тому же она начинает прогреваться неравномерно и пригорать.