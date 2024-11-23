Дмитрий Медведев наградил тагильский «Уралвагонзавод» медалью за доблестный труд

В сопровождении нового полпреда УрФО Артема Жоги и губернатора Евгения Куйвашева на оборонном предприятии Медведев посетил как полигон, так и сборочный цех. Чиновник похвалил и поблагодарил сотрудников УВЗ за труд и наградил коллектив медалью. В свою очередь, работники аплодировали ему.