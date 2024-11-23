Дмитрий Медведев наградил тагильский «Уралвагонзавод» медалью за доблестный труд

Posted 23 ноября, 05:56
Published 23 ноября, 05:56
Modified 23 ноября, 06:31
Updated 23 ноября, 06:31
В сопровождении нового полпреда УрФО Артема Жоги и губернатора Евгения Куйвашева на оборонном предприятии Медведев посетил как полигон, так и сборочный цех. Чиновник похвалил и поблагодарил сотрудников УВЗ за труд и наградил коллектив медалью. В свою очередь, работники аплодировали ему.
По словам Дмитрия Медведева, предприятие работает как часы. Смены длятся по 12 часов, а некоторые тагильчане трудятся круглосуточно.
Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин. Помогаете Вооруженным силам справляться на фронте, — отметил зампредседателя.