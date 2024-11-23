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Posted 23 ноября, 05:56

Published 23 ноября, 05:56

Modified 23 ноября, 06:31

Updated 23 ноября, 06:31

Дмитрий Медведев наградил тагильский «Уралвагонзавод» медалью за доблестный труд

Дмитрий Медведев наградил тагильский «Уралвагонзавод» медалью за доблестный труд

23 ноября 2024, 05:56
Фото: 1MI.
Опубликовано видео визита зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Нижний Тагил. Он посетил «Уралвагонзавод» 22 ноября 2024 года.

В сопровождении нового полпреда УрФО Артема Жоги и губернатора Евгения Куйвашева на оборонном предприятии Медведев посетил как полигон, так и сборочный цех. Чиновник похвалил и поблагодарил сотрудников УВЗ за труд и наградил коллектив медалью. В свою очередь, работники аплодировали ему.

По словам Дмитрия Медведева, предприятие работает как часы. Смены длятся по 12 часов, а некоторые тагильчане трудятся круглосуточно.

Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин. Помогаете Вооруженным силам справляться на фронте, — отметил зампредседателя.

15 февраля 2024 года «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле посетил президент РФ Владимир Путин.

#Евгения Сафина#Дмитрий Медведев#Евгений Куйвашев#Визит#Танк#Уралвагонзавод#Оборона#Екатеринбург#СВО#Артем Жога
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