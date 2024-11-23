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Posted 23 ноября, 13:01

Published 23 ноября, 13:01

Modified 23 ноября, 13:03

Updated 23 ноября, 13:03

Два человека за сутки погибли в пожарах в Свердловской области

Два человека за сутки погибли в пожарах в Свердловской области

23 ноября 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney.
Два человека погибли при пожарах в различных городах Свердловской области. Всего было зарегистрировано 13 техногенных возгораний. Спасти удалось 18 человек.

Так, в Черноисточинске под Нижним Тагилом сгорел частный дом. Справиться с огнем 10 спасателям удалось за полчаса, используя спецтехнику.

В Верхней Салде пламя охватило 25 квадратных метров квартиры на первом этаже пятиэтажки. Уже установлена причина инцидента — это короткое замыкание.

Еще один пожар случился в поселке Космомольский. В жилом доме на Ленина огонь распространился на 10 квадратных метров. Пожар потушили за 33 минуты.

Как сообщили в региональном МЧС, в жилищах, где были летальные исходы, хозяева заранее не установили пожарные извещатели. А это помогло бы избежать трагедии.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в Дзержинском районе на пожаре был найден труп мужчины и множество окурков. Дознаватели считают, что причиной возгорание стало курение в жилище.

Два автомобиля сгорели в Нижнем Тагиле
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