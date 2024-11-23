Два человека за сутки погибли в пожарах в Свердловской области

Posted 23 ноября, 13:01
Published 23 ноября, 13:01
Modified 23 ноября, 13:03
Updated 23 ноября, 13:03
Так, в Черноисточинске под Нижним Тагилом сгорел частный дом. Справиться с огнем 10 спасателям удалось за полчаса, используя спецтехнику.
В Верхней Салде пламя охватило 25 квадратных метров квартиры на первом этаже пятиэтажки. Уже установлена причина инцидента — это короткое замыкание.
Еще один пожар случился в поселке Космомольский. В жилом доме на Ленина огонь распространился на 10 квадратных метров. Пожар потушили за 33 минуты.
Как сообщили в региональном МЧС, в жилищах, где были летальные исходы, хозяева заранее не установили пожарные извещатели. А это помогло бы избежать трагедии.
Напомним, что в Нижнем Тагиле в Дзержинском районе на пожаре был найден труп мужчины и множество окурков. Дознаватели считают, что причиной возгорание стало курение в жилище.