Екатеринбуржец, предложивший помощь пенсионерке, украл у нее 30 тысяч рублей

16 ноября в Екатеринбурге 84-летняя женщина шла в медицинское учреждение. В руках у нее была сумка, которую любезно предложил донести случайный прохожий. Мужчина помог пенсионерке, однако, уже во врачебном кабинете она заметила пропажу телефона и кошелька, сообщает Ура.ру. В отделении банка пострадавшей сказали, что с ее счета было снято 30 тысяч рублей посредством телефона.