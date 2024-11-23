Екатеринбуржец, предложивший помощь пенсионерке, украл у нее 30 тысяч рублей

Posted 23 ноября, 11:17
Published 23 ноября, 11:17
Modified 23 ноября, 11:19
Updated 23 ноября, 11:19
16 ноября в Екатеринбурге 84-летняя женщина шла в медицинское учреждение. В руках у нее была сумка, которую любезно предложил донести случайный прохожий. Мужчина помог пенсионерке, однако, уже во врачебном кабинете она заметила пропажу телефона и кошелька, сообщает Ура.ру. В отделении банка пострадавшей сказали, что с ее счета было снято 30 тысяч рублей посредством телефона.
Обстоятельство произошедшего на стадии выяснения деталей. Однако, небезразличного помощника не сложно было найти. Он перечислил денежные средства непосредственно на свою карту. Как оказалось, мужчина уже имел судимости по 159 (мошенничество) и 158 (хищение имущества) статьям УК РФ.
Также в Екатеринбурге подруга бойца СВО украла у него почти три миллиона рублей. Однако девушке удалось остаться на свободе.