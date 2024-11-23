Крупинка к крупинке: как сварить по-настоящему рассыпчатый рис

Откиньте рис на дуршлаг, чтобы слить оставшуюся в кастрюле воду, а затем как следует промешайте его вилкой. Это позволит отделить зерна друг от друга и улучшит текстуру. Ваш вкусный рассыпчатый рис готов. Вы можете подать его на стол в виде гарнира или использовать как основу для приготовления сложных блюд.