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Posted 23 ноября, 11:42

Published 23 ноября, 11:42

Modified 23 ноября, 11:44

Updated 23 ноября, 11:44

Крупинка к крупинке: как сварить по-настоящему рассыпчатый рис

Крупинка к крупинке: как сварить по-настоящему рассыпчатый рис

23 ноября 2024, 11:42
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Чтобы при варке риса получалась не каша на воде, а рассыпчатое и вкусное блюдо, необходимо соблюдать технологию приготовления. Вот пошаговая инструкция для правильной варки этой крупы.

Выбор сорта риса

Разные сорта риса ведут себя по-разному при тепловой обработке. Если вы готовите рисовую кашу для детей, то лучше выбирать круглозерные сорта — например, от краснодарских производителей. Но если вам нужен рассыпчатая крупа, то покупайте только длиннозерный рис.

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Промывка риса

Крупу необходимо очень тщательно промывать — так вы удалите излишки крахмала, который несет «ответственность» за слипание зерен. Намыпьте крупу в кастрюлю или дуршлаг и рукой прополощите под холодной проточной водой — в итоге стекающая жидкость должна стать прозрачной.

Замачивание риса

Кулинары уверяют, что если замочить рис на 20-30 минут, то эта процедура улучшит его текстуру, особенно это актуально для длиннозерных сортов. После замачивания не забудьте снова промыть крупу, чтобы удалить остаточный крахмал.

Соотношение воды и риса

Достаточное количество воды — самая важная деталь при варке риса. Для большинства длиннозерных сортов оптимальное соотношение — 1 часть риса на 1,5 части воды.

Варка риса

Рис выложите в кастрюлю и долейте необходимое количество воды, добавьте соль по вкусу. Также можно положить кусочек сливочного масла, который придаст особый аромат. После закипания уменьшите огонь до минимума, закройте крышкой и готовьте 15-20 минут.

Для рассыпчатого риса выбирайте длиннозерные сортаДля рассыпчатого риса выбирайте длиннозерные сорта
Для рассыпчатого риса выбирайте длиннозерные сорта. Фото: Photo by Pille R. Priske on Unsplash

Отдых после варки

После того как рис готов, выключите огонь и дайте ему «отдохнуть» под крышкой еще 10 минут. Это позволит пару распределиться равномерно и сделает рис более рассыпчатым.

Взбивание с помощью вилки

Откиньте рис на дуршлаг, чтобы слить оставшуюся в кастрюле воду, а затем как следует промешайте его вилкой. Это позволит отделить зерна друг от друга и улучшит текстуру. Ваш вкусный рассыпчатый рис готов. Вы можете подать его на стол в виде гарнира или использовать как основу для приготовления сложных блюд.

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Источник: pogovorim.by.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Вода#Питание#Кулинария#Крупы#КЦ#Еда и напитки#Приготовление#Сорта#Рис
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