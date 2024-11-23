Крупинка к крупинке: как сварить по-настоящему рассыпчатый рис

Posted 23 ноября, 11:42
Published 23 ноября, 11:42
Modified 23 ноября, 11:44
Updated 23 ноября, 11:44
Разные сорта риса ведут себя по-разному при тепловой обработке. Если вы готовите рисовую кашу для детей, то лучше выбирать круглозерные сорта — например, от краснодарских производителей. Но если вам нужен рассыпчатая крупа, то покупайте только длиннозерный рис.
Крупу необходимо очень тщательно промывать — так вы удалите излишки крахмала, который несет «ответственность» за слипание зерен. Намыпьте крупу в кастрюлю или дуршлаг и рукой прополощите под холодной проточной водой — в итоге стекающая жидкость должна стать прозрачной.
Кулинары уверяют, что если замочить рис на 20-30 минут, то эта процедура улучшит его текстуру, особенно это актуально для длиннозерных сортов. После замачивания не забудьте снова промыть крупу, чтобы удалить остаточный крахмал.
Достаточное количество воды — самая важная деталь при варке риса. Для большинства длиннозерных сортов оптимальное соотношение — 1 часть риса на 1,5 части воды.
Рис выложите в кастрюлю и долейте необходимое количество воды, добавьте соль по вкусу. Также можно положить кусочек сливочного масла, который придаст особый аромат. После закипания уменьшите огонь до минимума, закройте крышкой и готовьте 15-20 минут.
После того как рис готов, выключите огонь и дайте ему «отдохнуть» под крышкой еще 10 минут. Это позволит пару распределиться равномерно и сделает рис более рассыпчатым.
Откиньте рис на дуршлаг, чтобы слить оставшуюся в кастрюле воду, а затем как следует промешайте его вилкой. Это позволит отделить зерна друг от друга и улучшит текстуру. Ваш вкусный рассыпчатый рис готов. Вы можете подать его на стол в виде гарнира или использовать как основу для приготовления сложных блюд.
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Источник: pogovorim.by.