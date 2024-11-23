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Posted 23 ноября, 06:45

Published 23 ноября, 06:45

Modified 23 ноября, 06:47

Updated 23 ноября, 06:47

Мужчина погиб при пожаре в Нижнем Тагиле

Курил в квартире: мужчина погиб при пожаре в Нижнем Тагиле

23 ноября 2024, 06:45
Фото: Отдел надзорной деятельности.

Мужчина погиб при пожаре в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Вагонке произошел пожар на улице Юности. Спасатели обнаружили в квартире мужчину, спасти его не удалось.

О том, что пламя полыхает на четвертом этаже пятиэтажки около 12.00 сообщили 22 ноября 2024 года очевидцы. Шесть человек смогли эвакуироваться сами. На место незамедлительно выехали восемь пожарных. Оказалось, что загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Огонь был потушен за 12 минут, использовались три единицы спецтехники. В помещении оказалось бездыханное тело мужчины, прибывшие врачи лишь констатировали смерть. Предположительно, причиной трагедии стало неосторожное курение в квартире, сообщили в отделе надзорной деятельности.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Ранее стало известно что в Нижнем Тагиле за сутки на пожарах получили травмы сразу три человека.

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