Курил в квартире: мужчина погиб при пожаре в Нижнем Тагиле

Posted 23 ноября, 06:45
Published 23 ноября, 06:45
Modified 23 ноября, 06:47
Updated 23 ноября, 06:47
О том, что пламя полыхает на четвертом этаже пятиэтажки около 12.00 сообщили 22 ноября 2024 года очевидцы. Шесть человек смогли эвакуироваться сами. На место незамедлительно выехали восемь пожарных. Оказалось, что загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Огонь был потушен за 12 минут, использовались три единицы спецтехники. В помещении оказалось бездыханное тело мужчины, прибывшие врачи лишь констатировали смерть. Предположительно, причиной трагедии стало неосторожное курение в квартире, сообщили в отделе надзорной деятельности.