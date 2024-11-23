Курил в квартире: мужчина погиб при пожаре в Нижнем Тагиле

О том, что пламя полыхает на четвертом этаже пятиэтажки около 12.00 сообщили 22 ноября 2024 года очевидцы. Шесть человек смогли эвакуироваться сами. На место незамедлительно выехали восемь пожарных. Оказалось, что загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.