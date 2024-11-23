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Posted 23 ноября, 08:46

Published 23 ноября, 08:46

Modified 23 ноября, 08:48

Updated 23 ноября, 08:48

Неадекватная полураздетая жительница Екатеринбурга всполошила метро

Неадекватная полураздетая жительница Екатеринбурга всполошила метро

23 ноября 2024, 08:46
Фото: 1MI.
Жительница Екатеринбурга в крови и в одних трусах напугала посетителей метрополитена своим неадекватным поведением.

22 ноября после 22.00 в социальных сетях стали появляться видеоролики с полураздетой девушкой в крови на станции «Уралмаш». Как сообщается очевидцами зрелища, женщина вела себя очень странно: несвязная речь, хаотичные движения, кровь на лице, а из одежды только футболка и нижнее белье.

Посетители метрополитена, заметив лужу крови и сидящую над ней девушку в неглиже, вызвали скорую, сообщает E1.RU. Из метро невменяемую вывели уже под руки сотрудники медицинской помощи. Пришлось связать ей руки и применить силу. Почему она так себя вела — еще неизвестно. Никаких увечий женщина не нанесла, ни себе, ни окружающим.

Ранее в Нижнем Тагиле были установлены личности 11 подростков, которые устроили дебош в кафе.

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