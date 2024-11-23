Неадекватная полураздетая жительница Екатеринбурга всполошила метро

Посетители метрополитена, заметив лужу крови и сидящую над ней девушку в неглиже, вызвали скорую, сообщает E1.RU. Из метро невменяемую вывели уже под руки сотрудники медицинской помощи. Пришлось связать ей руки и применить силу. Почему она так себя вела — еще неизвестно. Никаких увечий женщина не нанесла, ни себе, ни окружающим.