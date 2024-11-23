Неразделенная любовь стала причиной поджога автомобиля в Березовском

На видеоролике видно, как они подходят к машине. Один остается в стороне, чтобы следить за обстановкой. В это время его товарищ поджигает транспортное средство. Также кадры показали, как злоумышленники, не оглядываясь и очень спеша, скрылись в тени соседнего дома.