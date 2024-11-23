Неразделенная любовь стала причиной поджога автомобиля в Березовском

Posted 23 ноября, 08:39
Published 23 ноября, 08:39
Modified 23 ноября, 08:41
Updated 23 ноября, 08:41
22 ноября в вечернее время в одном из дворов Березовского на улице Старателей началось возгорание автомобиля, стоящего на парковке. Двое мужчин попали на запись с придомовых камер видеонаблюдения.
На видеоролике видно, как они подходят к машине. Один остается в стороне, чтобы следить за обстановкой. В это время его товарищ поджигает транспортное средство. Также кадры показали, как злоумышленники, не оглядываясь и очень спеша, скрылись в тени соседнего дома.
Легковая машина принадлежала молодой девушке. Она сразу обратилась в правоохранительные органы, где объяснила, что инцидент произошел из-за отказа мстительному поджигателю, сообщает E1.RU.
На данный момент уже заведено уголовное дело согласно 167 статье УК РФ, то есть по причине умышленного повреждения имущества. Начальник полиции Михаил Паулов проводит соответствующие следственные мероприятия, разбирая произошедшее.
Ранее в Екатеринбурге преподавателю гимназии неизвестные сожгли иномарку в автосервисе.