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Posted 23 ноября, 09:47

Published 23 ноября, 09:47

Modified 23 ноября, 09:49

Updated 23 ноября, 09:49

Окна прозрачнее воздуха: вымыла стекла этим средством — пыль и грязь больше не липнут

Окна прозрачнее воздуха: вымыла стекла этим средством — пыль и грязь больше не липнут

23 ноября 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
В условиях города мыть окна приходится постоянно, так как рамы и стекла быстро становятся грязными от пыли и выхлопных газов. Вот почему хозяйкам постоянно приходится искать новые средства, которые помогают поддерживать чистоту. Делимся с вами одним эффективным рецептом.

Лучше всего мыть окна в облачный день, чтобы солнечные лучи не высушивали очищающее средство слишком быстро и не оставляли разводы. Сначала подготовьте все необходимое:

  • Чистящее средство для окон;
  • Специальную губку или салфетку из микрофибры;
  • Чистую воду;
  • Ткань или бумажные полотенца без ворса;
  • Газету (по желанию, для дополнительного блеска).
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Перед тем как начать мытье, удалите пыль и паутину с рам и стекол. Для этого можно использовать сухую тряпку, веник или пылесос.

Далее приготовьте специальный раствор, который поможет как следует отмыть и рамы, и стекла.

Понадобится лишь сода и хозяйственное мыло. Добавьте в 1 литр воды 1 ч. л. соды и 1 ст. л. натертого хозяйственного мыла. Нужно размешать все ингредиенты — важно, чтобы мыло полностью растворилось. После этого помойте стекла этим раствором. Отойдут даже сложные загрязнения, — такой совет приводит портал «Находка Медиа».

Намочите губку и смойте все загрязнения. Излишнюю жидкость со стекол можно убирать при помощи специального скребка. Поскольку вы используете мыльный раствор, нужно будет промыть стекла чистой водой, чтобы не осталось ни полос, ни разводов. Если они все-таки появляются, то в конце можно отполировать стекла газетой — это старый и проверенный способ, известный еще со времен СССР, который помогает натереть стекла до блеска.

Отмыть окна до блеска помогут правильно выбранные средстваОтмыть окна до блеска помогут правильно выбранные средства
Отмыть окна до блеска помогут правильно выбранные средства. Фото: 1MI

Вот еще несколько полезных лайфхаков для мытья окон:

  • Избегайте жестких моющих средств: они могут оставить царапины на стеклах или повредить рамки.
  • Регулярное мытье: чем чаще вы будете мыть окна, тем легче будет поддерживать их в чистоте.
  • Используйте правильные инструменты: например, специальные щетки для чистки окон на высоте облегчат ваш труд и предотвратят несчастный случай.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистота#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Уход за домом#Хозяйственное мыло#Пищевая сода#Мытье окон
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