Окна прозрачнее воздуха: вымыла стекла этим средством — пыль и грязь больше не липнут

Posted 23 ноября, 09:47
Published 23 ноября, 09:47
Modified 23 ноября, 09:49
Updated 23 ноября, 09:49
Лучше всего мыть окна в облачный день, чтобы солнечные лучи не высушивали очищающее средство слишком быстро и не оставляли разводы. Сначала подготовьте все необходимое:
Перед тем как начать мытье, удалите пыль и паутину с рам и стекол. Для этого можно использовать сухую тряпку, веник или пылесос.
Далее приготовьте специальный раствор, который поможет как следует отмыть и рамы, и стекла.
Понадобится лишь сода и хозяйственное мыло. Добавьте в 1 литр воды 1 ч. л. соды и 1 ст. л. натертого хозяйственного мыла. Нужно размешать все ингредиенты — важно, чтобы мыло полностью растворилось. После этого помойте стекла этим раствором. Отойдут даже сложные загрязнения, — такой совет приводит портал «Находка Медиа».
Намочите губку и смойте все загрязнения. Излишнюю жидкость со стекол можно убирать при помощи специального скребка. Поскольку вы используете мыльный раствор, нужно будет промыть стекла чистой водой, чтобы не осталось ни полос, ни разводов. Если они все-таки появляются, то в конце можно отполировать стекла газетой — это старый и проверенный способ, известный еще со времен СССР, который помогает натереть стекла до блеска.
Вот еще несколько полезных лайфхаков для мытья окон:
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