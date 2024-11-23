Окна прозрачнее воздуха: вымыла стекла этим средством — пыль и грязь больше не липнут

Намочите губку и смойте все загрязнения. Излишнюю жидкость со стекол можно убирать при помощи специального скребка. Поскольку вы используете мыльный раствор, нужно будет промыть стекла чистой водой, чтобы не осталось ни полос, ни разводов. Если они все-таки появляются, то в конце можно отполировать стекла газетой — это старый и проверенный способ, известный еще со времен СССР, который помогает натереть стекла до блеска.