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Posted 23 ноября, 11:18

Published 23 ноября, 11:18

Modified 23 ноября, 11:20

Updated 23 ноября, 11:20

В Екатеринбурге распространяется новая схема мошенничества

Осторожно! Мошенники начали обманывать жителей Екатеринбурга, звоня из «поликлиники»

23 ноября 2024, 11:18
Фото: УМВД по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге распространяется новая схема мошенничества

В Екатеринбурге участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники придумали новую схему обмана жителей города.

Накануне в полицию обратилась женщина и рассказала, что с ее счета были списаны 188 тысяч рублей. При этом, она карту не теряла. К тому же и никому не сообщала свой номер телефона.

Затем потерпевшая вспомнила, что незадолго до этого ей звонили якобы из поликлиники. «Сотрудница» просила подтвердить данные в регистратуре, назвав код, который придет в SMS. Мошенница утверждала, что без подтверждения запись к врачу была бы невозможна.

Заявительница, сбитая с толку, продиктовала цифры из сообщения. После этого был сменен ее код в онлайн-банке. Таким образом, злоумышленники смогли похитить все средства.

В связи с распространением новой мошеннической схемы полиция Екатеринбурга начала проводить профилактические рейды.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Напомним, что пожилая жительница Нижнего Тагила, обманутая мошенниками, лишилась автомобиля и миллиона рублей.

Мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков
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