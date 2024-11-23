Осторожно! Мошенники начали обманывать жителей Екатеринбурга, звоня из «поликлиники»

Posted 23 ноября, 11:18
Published 23 ноября, 11:18
Modified 23 ноября, 11:20
Updated 23 ноября, 11:20
Накануне в полицию обратилась женщина и рассказала, что с ее счета были списаны 188 тысяч рублей. При этом, она карту не теряла. К тому же и никому не сообщала свой номер телефона.
Затем потерпевшая вспомнила, что незадолго до этого ей звонили якобы из поликлиники. «Сотрудница» просила подтвердить данные в регистратуре, назвав код, который придет в SMS. Мошенница утверждала, что без подтверждения запись к врачу была бы невозможна.
Заявительница, сбитая с толку, продиктовала цифры из сообщения. После этого был сменен ее код в онлайн-банке. Таким образом, злоумышленники смогли похитить все средства.
В связи с распространением новой мошеннической схемы полиция Екатеринбурга начала проводить профилактические рейды.
Напомним, что пожилая жительница Нижнего Тагила, обманутая мошенниками, лишилась автомобиля и миллиона рублей.