Певец из Екатеринбурга Леша Свик вернулся после измен к жене и дочери

Свик и Ткачева поженились два года назад, летом. В том же году у новобрачных появилась дочка. Имя дали необычное — Эмилия. Однако, счастливый брак продержался недолго и уже на следующий год Ксения подала на развод, дав понять, что причиной послужила измена мужа. Прелюбодеяние действительно было с Мариной Филатовой — блогершей из столицы Среднего Урала.