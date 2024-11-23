Певец из Екатеринбурга Леша Свик вернулся после измен к жене и дочери

Posted 23 ноября, 08:30
Published 23 ноября, 08:30
Modified 23 ноября, 08:32
Updated 23 ноября, 08:32
Свик и Ткачева поженились два года назад, летом. В том же году у новобрачных появилась дочка. Имя дали необычное — Эмилия. Однако, счастливый брак продержался недолго и уже на следующий год Ксения подала на развод, дав понять, что причиной послужила измена мужа. Прелюбодеяние действительно было с Мариной Филатовой — блогершей из столицы Среднего Урала.
В 2024 году певец объявил о восстановлении брака, но обстоятельства изменились и в социальных сетях мужчины можно было увидеть, как он отдыхает в Турции с вышеупомянутой Филатовой.
И вот, как сообщает E1.RU, 20 ноября, на День рождения Севиль, российской певицы, Лешу и его бывшую супругу уже видели вместе.
Напомним, что за 2024 год множество известных пар российской эстрады распалось. Бакальчиуки развелись из-за абьюза мужа сторону супруги. Спустя недолгое время разошлись Бондарчук и Паулина по причине чрезмерной любви к вечеринкам мужчины. Следом Шнуров и Абрамова, в семье которых камнем преткновения стали жесткие правила и денежный вопрос. А также громкий развод патриотичного SHAMAN.