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Posted 23 ноября, 07:13

Published 23 ноября, 07:13

Modified 23 ноября, 07:15

Updated 23 ноября, 07:15

Резкое похолодание до -11 градусов ожидается в Свердловской области

Резкое похолодание до -11 градусов ожидается в Свердловской области

23 ноября 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.
В последних числах ноября 2024 года в Свердловской области прогнозируется резкое похолодание до -11 градусов.

После плюсовых температур, которые довольно долго держались в регионе, в конце ноября похолодает на 10 градусов. Причиной этого станет антициклон, который движется на Свердловскую область.

Так, уже с 28 ноября, по заверению метеорологов, столбики термометров будут опускаться до -11 градусов. Однако, днем потеплеет до -6 градусов. При этом осадков и сильных ветров не ожидается.

Напомним, что с середины ноября в Свердловской области установилась аномально теплая погода.

Плюсовые температуры сохранятся в Нижнем Тагиле до конца ноября
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