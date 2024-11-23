Резкое похолодание до -11 градусов ожидается в Свердловской области

Posted 23 ноября, 07:13
Published 23 ноября, 07:13
Modified 23 ноября, 07:15
Updated 23 ноября, 07:15
После плюсовых температур, которые довольно долго держались в регионе, в конце ноября похолодает на 10 градусов. Причиной этого станет антициклон, который движется на Свердловскую область.
Так, уже с 28 ноября, по заверению метеорологов, столбики термометров будут опускаться до -11 градусов. Однако, днем потеплеет до -6 градусов. При этом осадков и сильных ветров не ожидается.
Напомним, что с середины ноября в Свердловской области установилась аномально теплая погода.