Стало известно, кто сбил велосипедистов под Кушвой

Posted 23 ноября, 12:29
Published 23 ноября, 12:29
Modified 23 ноября, 12:31
Updated 23 ноября, 12:31
В соцсетях у мужчины есть надписи на фото, гласящие «Рулю куда хочу» и «Я еще покуролесю». О том, что именно он стал виновником смертельной аварии пишет «КП-Екатеринбург».
Сейчас мужчина находится в СИЗО. За совершенное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что трагедия произошла на трассе рядом с Кушвой. 22 ноября, когда на улице было уже темно, он совершал обгон и насмерть сбил двух юношей, ехавших на велосипедах. С родителями погибших работают психологи.