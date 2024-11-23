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Posted 23 ноября, 12:29

Published 23 ноября, 12:29

Modified 23 ноября, 12:31

Updated 23 ноября, 12:31

Стало известно, кто сбил велосипедистов под Кушвой

Стало известно, кто сбил велосипедистов под Кушвой

23 ноября 2024, 12:29
Фото: УГИБДД по Свердловской области.
Водителем, который лишил жизни двух подростков, является 49-летний Игорь Колесников. Он живет в Кушве.

В соцсетях у мужчины есть надписи на фото, гласящие «Рулю куда хочу» и «Я еще покуролесю». О том, что именно он стал виновником смертельной аварии пишет «КП-Екатеринбург».

Сейчас мужчина находится в СИЗО. За совершенное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что трагедия произошла на трассе рядом с Кушвой. 22 ноября, когда на улице было уже темно, он совершал обгон и насмерть сбил двух юношей, ехавших на велосипедах. С родителями погибших работают психологи.

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