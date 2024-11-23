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Posted 23 ноября, 09:10

Published 23 ноября, 09:10

Modified 23 ноября, 09:12

Updated 23 ноября, 09:12

Под Екатеринбургом продается коттедж за 72,5 млн рублей

Цена мечты — 72,5 млн рублей. Коттедж с фонтаном продают под Екатеринбургом

23 ноября 2024, 09:10
Фото: 1MI.

Под Екатеринбургом продается коттедж за 72,5 млн рублей

Под Екатеринбургом в Березовском выставлен на продажу коттедж за символическую стоимость в размере 72,5 млн рублей.

Коттедж в три этажа высотой занимает площадь в 7,5 тысячи квадратных метров, пишет URA.RU. Объект, цепляющий внимание потенциальных покупателей, — это подогреваемый бассейн с водопадом. Оазис находится на лесном холме, обдуваемом ветрами. Так, у обладателя коттеджа появляется возможность гулять по дорожкам в собственном лесу.

Как заявляет продавец, вся мебель привезена из Италии, а бытовая техника производства Германии. Вид из панорамного окна кухни открывается на лес. Гостиная с одним из лучших аквариумов среди частных лиц.

Второй этаж для сна, здесь располагаются три спальни. На третьем этаже аудиосистема с караоке. Здесь же расположен бильярдный стол и бар с широким ассортиментом напитков.

Терраса общей площадью 100 квадратных метров. Для большого количества гостей есть целый дом с сауной, душем, джакузи, электрокамином и парогенератором.

Ранее редакция TagilCity.ru писала о том, какие необычные и дорогие животные продаются в Свердловской области.

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