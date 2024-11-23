Цена мечты — 72,5 млн рублей. Коттедж с фонтаном продают под Екатеринбургом

Коттедж в три этажа высотой занимает площадь в 7,5 тысячи квадратных метров, пишет URA.RU. Объект, цепляющий внимание потенциальных покупателей, — это подогреваемый бассейн с водопадом. Оазис находится на лесном холме, обдуваемом ветрами. Так, у обладателя коттеджа появляется возможность гулять по дорожкам в собственном лесу.