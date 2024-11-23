Цветы эту подкормку обожают: настой готовлю из пищевых отходов — проще не придумать

Posted 23 ноября, 10:12
Published 23 ноября, 10:12
Modified 23 ноября, 10:14
Updated 23 ноября, 10:14
Прекрасное удобрение можно приготовить из луковой шелухи. Она содержит полезные вещества: калий, кальций, магний, а также витамины и антиоксиданты, которые укрепляют растения, повышают их иммунитет, способствуют развитию корневой системы и образованию цветоносов. Вот несколько способов, как можно использовать луковую шелуху для подкормки комнатных цветов.
Возьмите оболочку трех луковиц и одной головки чеснока на литр воды. Просушите шелуху, залейте кипятком и накройте крышкой. Через сутки процедите и полейте цветы. Можно чередовать с обычной водой или поливать отваром каждый раз, — такой совет дает портал News102.
Отваром также можно опрыскивать цветы из пульверизатора: листья будут здоровыми, приобретут естественный блеск и глянец.
Также можно воспользоваться другим рецептом. Приготовьте стакан луковой шелухи и два стакана чистой воды. Промойте шелуху под краном, чтобы удалить грязь и пыль. Поместите ее в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 20-30 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Процедите настой через марлю или мелкое сито, чтобы удалить все твердые частицы.
Настой нужно развести водой в соотношении 1:2 (одна часть настоя на две части воды). Поливайте цветы этой подкормкой один-два раза в месяц, однако не переусердствуйте с количеством подкормок — лучше делать это регулярно, но в небольших дозах.
Использование луковой шелухи как подкормки для домашних цветов — это простой и эффективный способ позаботиться о ваших зеленых «питомцах» холодной и темной зимой.
Ранее эксперты поделились рецептом подкормки из трех компонентов для орхидеи.