Цветы эту подкормку обожают: настой готовлю из пищевых отходов — проще не придумать

Также можно воспользоваться другим рецептом. Приготовьте стакан луковой шелухи и два стакана чистой воды. Промойте шелуху под краном, чтобы удалить грязь и пыль. Поместите ее в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 20-30 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Процедите настой через марлю или мелкое сито, чтобы удалить все твердые частицы.