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Posted 23 ноября, 10:12

Published 23 ноября, 10:12

Modified 23 ноября, 10:14

Updated 23 ноября, 10:14

Цветы эту подкормку обожают: настой готовлю из пищевых отходов — проще не придумать

Цветы эту подкормку обожают: настой готовлю из пищевых отходов — проще не придумать

23 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
В осенне-зимний период домашние растения впадают в «спячку». В этот период им не нужны обильные интенсивные подкормки, однако поддерживать жизненные силы все равно необходимо. Предлагаем вашему вниманию рецепт эффективной органической подкормки.

Прекрасное удобрение можно приготовить из луковой шелухи. Она содержит полезные вещества: калий, кальций, магний, а также витамины и антиоксиданты, которые укрепляют растения, повышают их иммунитет, способствуют развитию корневой системы и образованию цветоносов. Вот несколько способов, как можно использовать луковую шелуху для подкормки комнатных цветов.

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Возьмите оболочку трех луковиц и одной головки чеснока на литр воды. Просушите шелуху, залейте кипятком и накройте крышкой. Через сутки процедите и полейте цветы. Можно чередовать с обычной водой или поливать отваром каждый раз, — такой совет дает портал News102.

Отваром также можно опрыскивать цветы из пульверизатора: листья будут здоровыми, приобретут естественный блеск и глянец.

Также можно воспользоваться другим рецептом. Приготовьте стакан луковой шелухи и два стакана чистой воды. Промойте шелуху под краном, чтобы удалить грязь и пыль. Поместите ее в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 20-30 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Процедите настой через марлю или мелкое сито, чтобы удалить все твердые частицы.

Настой из луковой шелухи поддерживает иммунитет цветов и зимой и укрепляет корневую системуНастой из луковой шелухи поддерживает иммунитет цветов и зимой и укрепляет корневую систему
Настой из луковой шелухи поддерживает иммунитет цветов и зимой и укрепляет корневую систему. Фото: Изображение Midjourney

Настой нужно развести водой в соотношении 1:2 (одна часть настоя на две части воды). Поливайте цветы этой подкормкой один-два раза в месяц, однако не переусердствуйте с количеством подкормок — лучше делать это регулярно, но в небольших дозах.

Использование луковой шелухи как подкормки для домашних цветов — это простой и эффективный способ позаботиться о ваших зеленых «питомцах» холодной и темной зимой.

Ранее эксперты поделились рецептом подкормки из трех компонентов для орхидеи.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Растения#Подкормка#Настой#Дом и сад#КЦ#Удобрение#Домашние цветы#Луковая шелуха
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