Цыганский лидер отвечает за беспорядки перед полицией Екатеринбурга

На следующий день начались беспорядки и продолжались некоторое время. Причиной послужило недовольство граждан по вышеупомянутому делу об убийстве. Над домами в месте проживания цыганского табора возвышалось пламя, жители Челябинской области громили автомобили, находящиеся в распоряжении общины цыган. Было слышно, что кто-то стреляет и, как следствие, — двое ранены. После шумного инцидента было задержано несколько десятков человек.