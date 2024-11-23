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Posted 23 ноября, 11:28

Published 23 ноября, 11:28

Modified 23 ноября, 11:30

Updated 23 ноября, 11:30

Цыганский лидер отвечает за беспорядки перед полицией Екатеринбурга

Цыганский лидер отвечает за беспорядки перед полицией Екатеринбурга

23 ноября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney.
Полиция Екатеринбурга проводит беседу с цыганским авторитетом

23 ноября правоохранительные органы вызвали предводителя скандального цыганского табора Челябинска, сообщает в E1. Поводом к вызову в полицию послужили многократные инциденты, связанные с диаспорой. На данном этапе сотрудники ограничились воспитательной беседой, так как лидер пользуется уважением в своей общине. Правоохранители предупредили, что не допустят повторения произошедшего.

Напомним, что в Коркино с цыганской диаспорой отношения сложные. 23 октября 17-летний представитель цыганской нации зарезал 40-летнюю работницу такси. Два несовершеннолетних брата не собирались платить за поездку и таким образом расправились с таксисткой.

На следующий день начались беспорядки и продолжались некоторое время. Причиной послужило недовольство граждан по вышеупомянутому делу об убийстве. Над домами в месте проживания цыганского табора возвышалось пламя, жители Челябинской области громили автомобили, находящиеся в распоряжении общины цыган. Было слышно, что кто-то стреляет и, как следствие, — двое ранены. После шумного инцидента было задержано несколько десятков человек.

26 октября текущего года вновь был совершен поджог дома, повлекший возгорание и рядом стоящих построек.

Сейчас из Челябинской области табор частично мигрирует в другие части Свердловской области. Так, например, дачники Екатеринбурга очень насторожились появлением цыган на территории.

Напомним, что в Нижнем Тагиле тоже существуют проблемы в цыганских микрорайонах.

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