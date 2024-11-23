tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября, 12:06

Published 23 ноября, 12:06

Modified 23 ноября, 12:08

Updated 23 ноября, 12:08

В Екатеринбурге на улице найден труп женщины

В Екатеринбурге на улице найден труп женщины. Предполагаемого убийцу ищут

23 ноября 2024, 12:06
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге на улице найден труп женщины

Бездыханное тело обнаружили 23 ноября очевидцы в переходе дома на улице Красных командиров в Екатеринбурге. На месте работает полиция, арку перекрыли.

По словам свидетеля, погибшая — это женщина около 30 лет. Он предположил, что ее могли убить. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов во главе с начальником полиции Екатеринбурга. Они опрашивают очевидцев.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как из пункта выдачи, расположенном неподалеку, выходил мужчина. Охранник парковки рассказал Е1, что предполагаемый убийца занял автомобилем чужое место и выглядел очень растерянным.

Ранее, 18 ноября в одной из квартир Екатеринбурга были обнаружены тела двух мужчин.

В Екатеринбурге во Дворце молодежи обнаружен труп
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге труп мужчины нашли под окнами жилого домаВ Екатеринбурге в шиномонтаже нашли тело владельцаВ Екатеринбурге на улице Бажова лежало закрытое тканью тело
#Евгения Сафина#Происшествия#Смерть#Полиция#Улица#Убийство#Розыск#Преступник#Девушка#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика