В Екатеринбурге на улице найден труп женщины. Предполагаемого убийцу ищут

Posted 23 ноября, 12:06
Published 23 ноября, 12:06
Modified 23 ноября, 12:08
Updated 23 ноября, 12:08
По словам свидетеля, погибшая — это женщина около 30 лет. Он предположил, что ее могли убить. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов во главе с начальником полиции Екатеринбурга. Они опрашивают очевидцев.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как из пункта выдачи, расположенном неподалеку, выходил мужчина. Охранник парковки рассказал Е1, что предполагаемый убийца занял автомобилем чужое место и выглядел очень растерянным.
Ранее, 18 ноября в одной из квартир Екатеринбурга были обнаружены тела двух мужчин.