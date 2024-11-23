Водитель иномарки в Кушве задавил двух подростков на велосипедах

Оба юноши скончались на месте происшествия. Медики лишь констатировали их смерть. Сам водитель пояснил, что не видел несовершеннолетних, потому что на улице уже было темно. При осмотре места аварии действительно были выявлены недостатки по содержанию уличной сети: там нет тротуара и нормального освещения. При этом, ранее собственнику дороги по решению прокуратуры уже было предписано устранить их.