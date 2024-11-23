Водитель иномарки в Кушве задавил двух подростков на велосипедах

Posted 23 ноября, 06:17
Published 23 ноября, 06:17
Modified 23 ноября, 06:22
Updated 23 ноября, 06:22
Авария случилась 22 ноября 2024 года около 18.00. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина за рулем Ford Explorer решил совершить обгон по встречной полосе движения. Однако он не убедился, что это безопасно и сбил двух подростков-велосипедистов. Затем иномарка съехала в кювет.
Оба юноши скончались на месте происшествия. Медики лишь констатировали их смерть. Сам водитель пояснил, что не видел несовершеннолетних, потому что на улице уже было темно. При осмотре места аварии действительно были выявлены недостатки по содержанию уличной сети: там нет тротуара и нормального освещения. При этом, ранее собственнику дороги по решению прокуратуры уже было предписано устранить их.
Экспертиза показала, что водитель был трезв. Родителям погибших понадобилась помощь психологов.
Сейчас 49-летний виновник аварии задержан и находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет тюрьмы. Свою вину он признал, сообщили в региональном СК.
А в Екатеринбурге водитель умер за рулем и протаранил несколько других автомобилей.