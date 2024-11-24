Директор гимназии в Екатеринбурге опровергла информацию о травле ученицы из-за видео

Posted 24 ноября, 05:49
Published 24 ноября, 05:49
Modified 24 ноября, 05:51
Updated 24 ноября, 05:51
По словам директора, девочка отправилась с подругами в туалет и, закрывшись с одной из них в кабинке, стала себя снимать. Подруга тоже ее сняла, а затем показала видео одноклассникам. Кто-то из них переснял ролик, пишет Ура.ру.
После этого один из мальчиков сказал ученице, что эта видеозапись есть у него. Девочка сразу обратилась к классной руководительнице, а также все рассказала директору. Видео сразу же было удалено, а девочку никто не буллил.
Напомним, инцидент произошел 18 ноября 2024 года. По первоначальной версии, две девочки заставили сверстницу раздеться и сняли ее на камеру, а затем ее стали травить одноклассники.