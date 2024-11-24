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Posted 24 ноября, 05:49

Published 24 ноября, 05:49

Modified 24 ноября, 05:51

Updated 24 ноября, 05:51

Директор гимназии в Екатеринбурге опровергла информацию о травле ученицы из-за видео

Директор гимназии в Екатеринбурге опровергла информацию о травле ученицы из-за видео

24 ноября 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney.
Директор гимназии №8 в Екатеринбурге рассказала, что ученица не подвергалась травле из-за видео.

По словам директора, девочка отправилась с подругами в туалет и, закрывшись с одной из них в кабинке, стала себя снимать. Подруга тоже ее сняла, а затем показала видео одноклассникам. Кто-то из них переснял ролик, пишет Ура.ру.

После этого один из мальчиков сказал ученице, что эта видеозапись есть у него. Девочка сразу обратилась к классной руководительнице, а также все рассказала директору. Видео сразу же было удалено, а девочку никто не буллил.

Напомним, инцидент произошел 18 ноября 2024 года. По первоначальной версии, две девочки заставили сверстницу раздеться и сняли ее на камеру, а затем ее стали травить одноклассники.

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