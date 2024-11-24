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Posted 24 ноября, 12:03

Published 24 ноября, 12:03

Modified 24 ноября, 12:05

Updated 24 ноября, 12:05

Кот в Екатеринбурге просидел всю ночь на столбе около оголенного провода

Кот в Екатеринбурге просидел всю ночь на столбе около оголенного провода

24 ноября 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге кот застрял на столбе в районе Химмаша на всю ночь.

По словам очевидца, кота загнала на столб соседская собака и не давала ему спуститься вниз. В результате ему пришлось просидеть всю ночь около оголенного провода, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Спасатели пытались сначала снять животное с помощью удочки, однако этот способ не сработал, и его пришлось снимать вручную. Сейчас кот отдыхает и приходит в себя после стресса.

Напомним, в сентябре 2024 года под Екатеринбургом был найден кот, челюсть которого пострадала от стрелы арбалета. Ему оказали помощь в ветклинике.

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