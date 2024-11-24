Кот в Екатеринбурге просидел всю ночь на столбе около оголенного провода

Posted 24 ноября, 12:03
Published 24 ноября, 12:03
Modified 24 ноября, 12:05
Updated 24 ноября, 12:05
По словам очевидца, кота загнала на столб соседская собака и не давала ему спуститься вниз. В результате ему пришлось просидеть всю ночь около оголенного провода, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Спасатели пытались сначала снять животное с помощью удочки, однако этот способ не сработал, и его пришлось снимать вручную. Сейчас кот отдыхает и приходит в себя после стресса.
Напомним, в сентябре 2024 года под Екатеринбургом был найден кот, челюсть которого пострадала от стрелы арбалета. Ему оказали помощь в ветклинике.