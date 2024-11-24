Подруга погибшей девушки в Екатеринбурге рассказала о ней

Posted 24 ноября, 05:40
Published 24 ноября, 05:40
Modified 24 ноября, 05:42
Updated 24 ноября, 05:42
По словам подруги екатеринбурженки, девушка была из семьи военных. Она много работала, а также была добрым и заботливым человеком. Несколько дней назад ей исполнилось 30 лет, пишет Е1.
Предположительно, девушке перерезали горло. Подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, погибшую обнаружили прохожие на улице Красных Командиров 23 ноября 2024 года. На месте ЧП работали сотрудники полиции.