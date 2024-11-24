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Posted 24 ноября, 05:40

Published 24 ноября, 05:40

Modified 24 ноября, 05:42

Updated 24 ноября, 05:42

Подруга погибшей девушки в Екатеринбурге рассказала о ней

Подруга погибшей девушки в Екатеринбурге рассказала о ней

24 ноября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney.
Стали известны подробности о девушке, которую нашли мертвой в районе Эльмаша в Екатеринбурге.

По словам подруги екатеринбурженки, девушка была из семьи военных. Она много работала, а также была добрым и заботливым человеком. Несколько дней назад ей исполнилось 30 лет, пишет Е1.

Предположительно, девушке перерезали горло. Подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, погибшую обнаружили прохожие на улице Красных Командиров 23 ноября 2024 года. На месте ЧП работали сотрудники полиции.

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