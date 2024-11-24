Продажи квартир в новостройках в Екатеринбурге упали на треть

Posted 24 ноября, 08:14
Published 24 ноября, 08:14
Modified 24 ноября, 08:16
Updated 24 ноября, 08:16
Так, в октябре текущего года было совершено 3,4 тысячи сделок, а в сентябре их было около пяти тысяч, рассказали специалисты сервиса «Объектив.рф».
Кроме того, в октябре 2024 года было продано чуть более 74 квадратных метров, а в октябре 2023 года этот показатель составлял 150 354 квадратных метра. При этом цена одного «квадрата»в среднем сейчас почти не меняется, она остается на уровне 156 309 рублей.
Напомним, семьям в России стали предлагать купить «антикризисный» вариант трехкомнатной недвижимостью площадью до 28 «квадратов» в новостройках.