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Posted 24 ноября, 08:14

Published 24 ноября, 08:14

Modified 24 ноября, 08:16

Updated 24 ноября, 08:16

Продажи квартир в новостройках в Екатеринбурге упали на треть

Продажи квартир в новостройках в Екатеринбурге упали на треть

24 ноября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге обрушились продажи квартир в новых зданиях. Количество сделок в городе снизилось более, чем на 35% после отмены льготной ипотеки.

Так, в октябре текущего года было совершено 3,4 тысячи сделок, а в сентябре их было около пяти тысяч, рассказали специалисты сервиса «Объектив.рф».

Кроме того, в октябре 2024 года было продано чуть более 74 квадратных метров, а в октябре 2023 года этот показатель составлял 150 354 квадратных метра. При этом цена одного «квадрата»в среднем сейчас почти не меняется, она остается на уровне 156 309 рублей.

Напомним, семьям в России стали предлагать купить «антикризисный» вариант трехкомнатной недвижимостью площадью до 28 «квадратов» в новостройках.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Жилье#Статистика#Новостройки#Падение#Квартиры#Недвижимость#Продажи#Екатеринбург
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