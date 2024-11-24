tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 10:32

Published 24 ноября, 10:32

Modified 24 ноября, 10:34

Updated 24 ноября, 10:34

Пьяный водитель в Верхней Пышме влетел в забор

Пьяный водитель в Верхней Пышме влетел в забор

24 ноября 2024, 10:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
23-летний водитель автомобиля Lada Kalina в Верхней Пышме врезался в забор дома. ДТП произошло на улице Калинина.

Молодой человек ехал на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с вождением и врезался в забор, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавших в аварии нет. У автомобиля оказался поврежден капот. Откуда и куда молодой человек направлялся, он объяснить не смог. На него составили материалы за незаконную тонировку машины и вождение в нетрезвом виде.

Напомним, 21 ноября 2024 года в Екатеринбурге иномарка врезалась в стену торгового центра. Пострадавших нет.

В Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в забор на перекрестке в ЕкатеринбургеПьяный водитель в Верхней Пышме пытался скрыться от полиции и попал в ДТПАвтомобиль влетел в стену ТЦ в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Верхняя Пышма#Автомобиль#Водитель#ЧП#Забор#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика