Пьяный водитель в Верхней Пышме влетел в забор

Posted 24 ноября, 10:32
Published 24 ноября, 10:32
Modified 24 ноября, 10:34
Updated 24 ноября, 10:34
Молодой человек ехал на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с вождением и врезался в забор, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавших в аварии нет. У автомобиля оказался поврежден капот. Откуда и куда молодой человек направлялся, он объяснить не смог. На него составили материалы за незаконную тонировку машины и вождение в нетрезвом виде.
Напомним, 21 ноября 2024 года в Екатеринбурге иномарка врезалась в стену торгового центра. Пострадавших нет.