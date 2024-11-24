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Posted 24 ноября, 10:32

Published 24 ноября, 10:32

Modified 24 ноября, 10:34

Updated 24 ноября, 10:34

Стали известны подробности убийства девушки в Екатеринбурге

Стали известны подробности убийства девушки в Екатеринбурге

24 ноября 2024, 10:32
Фото: 1MI.
Стало известно, кто убил девушку в районе Эльмаша в Екатеринбурге. У погибшей был давний конфликт с нападавшим.

Мужчина был бывшим мужем сводной сестры погибшей екатеринбурженки. По словам очевидца, он хотел передать какие-то документы бывшей супруге. В это же время к женщине пришла ее сводная сестра, пишет Ура.ру.

Девушка и горожанин встретились на улице и стали ссориться. В какой-то момент мужчина ее убил.

Напомним, тело убитой девушки с перерезанным горлом было найдено 23 ноября 2024 года на улице Красных Комиссаров.

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