Стали известны подробности убийства девушки в Екатеринбурге

Posted 24 ноября, 10:32
Published 24 ноября, 10:32
Modified 24 ноября, 10:34
Updated 24 ноября, 10:34
Мужчина был бывшим мужем сводной сестры погибшей екатеринбурженки. По словам очевидца, он хотел передать какие-то документы бывшей супруге. В это же время к женщине пришла ее сводная сестра, пишет Ура.ру.
Девушка и горожанин встретились на улице и стали ссориться. В какой-то момент мужчина ее убил.
Напомним, тело убитой девушки с перерезанным горлом было найдено 23 ноября 2024 года на улице Красных Комиссаров.