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Posted 24 ноября, 11:08

Published 24 ноября, 11:08

Modified 24 ноября, 11:18

Updated 24 ноября, 11:18

Трамваи встали в центре Екатеринбурга из-за бесхозной сумки

Трамваи встали в центре Екатеринбурга из-за бесхозной сумки

24 ноября 2024, 11:08
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге остановилось движение трамваев на проспекте Космонавтов. Инцидент произошел 24 ноября 2024 года.

По словам очевидцев, в одном из вагонов пассажиры заметили бесхозную сумку. В связи с этим всех ехавших горожан попросили покинуть транспорт, пишет Е1.

На место ЧП вызвали сотрудников полиции и МЧС. Кому принадлежит сумка — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, вечером 14 ноября 2024 года трамвайное движение в Екатеринбурге встало в районе ВИЗа из-за поломки транспорта. Пассажирам пришлось добираться пешком или на автобусе.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Город#Полиция#Пассажиры#Трамвай#Очевидцы#Общественный транспорт#Сумка#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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