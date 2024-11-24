Трамваи встали в центре Екатеринбурга из-за бесхозной сумки

Posted 24 ноября, 11:08
Published 24 ноября, 11:08
Modified 24 ноября, 11:18
Updated 24 ноября, 11:18
По словам очевидцев, в одном из вагонов пассажиры заметили бесхозную сумку. В связи с этим всех ехавших горожан попросили покинуть транспорт, пишет Е1.
На место ЧП вызвали сотрудников полиции и МЧС. Кому принадлежит сумка — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, вечером 14 ноября 2024 года трамвайное движение в Екатеринбурге встало в районе ВИЗа из-за поломки транспорта. Пассажирам пришлось добираться пешком или на автобусе.