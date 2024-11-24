В больнице Первоуральска выявлены серьезные нарушения

Posted 24 ноября, 07:03
Published 24 ноября, 07:03
Modified 24 ноября, 07:05
Updated 24 ноября, 07:05
Так, в реанимационном отделении в роддоме в настоящий момент укомплектованность кадрами составляет менее 25 процентов. Кроме того, согласно отчету травматолога-ортопеда Игоря Шлыкова, во время проверки в отделении на 55 мест лечилось 25 пациентов, а в ординаторской было 15 историй болезни, пишет Е1.
Эксперт отметил, что на запрос о количестве травматологов-ортопедов ответ не был предоставлен. Заведующий травматологическим отделением Малик Мукменов путался в количестве сотрудников. Также не был предоставлен договор между медучреждением и УГМУ о клинической базе.
В отделении травмпункта при входе нет соответствующей вывески, ступеньки на крыльце покрыты льдом и не очищены. В медкартах пациентов не указаны сопутствующая патология, нет указаний даты и времени постановки диагноза, в согласии на врачебное вмешательство нет подписи врача и его имени.
Кроме того, были обнаружены случаи несоблюдения санэпидрежима и необоснованного пребывания людей в стационаре. Журнал отказов от госпитализации и операционный журнал заполняются не регулярно, а время от времени.
По итогам проверки Шлыков пришел к выводу, что травматология в Первоуральске не отвечает требованиям второго уровня, к которому он сейчас относится
Напомним, проверки в вышеупомянутой больнице начались 1 ноября 2024 года. Медучреждение привлекло внимание после массовых увольнений сотрудников из-за условий работы.