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Posted 24 ноября, 07:03

Published 24 ноября, 07:03

Modified 24 ноября, 07:05

Updated 24 ноября, 07:05

В больнице Первоуральска выявлены серьезные нарушения

В больнице Первоуральска выявлены серьезные нарушения

24 ноября 2024, 07:03
Фото: 1MI.
В больнице Первоуральска, из которой уволилось более сотни сотрудников, обнаружили серьезные нарушения.

Так, в реанимационном отделении в роддоме в настоящий момент укомплектованность кадрами составляет менее 25 процентов. Кроме того, согласно отчету травматолога-ортопеда Игоря Шлыкова, во время проверки в отделении на 55 мест лечилось 25 пациентов, а в ординаторской было 15 историй болезни, пишет Е1.

Эксперт отметил, что на запрос о количестве травматологов-ортопедов ответ не был предоставлен. Заведующий травматологическим отделением Малик Мукменов путался в количестве сотрудников. Также не был предоставлен договор между медучреждением и УГМУ о клинической базе.

В отделении травмпункта при входе нет соответствующей вывески, ступеньки на крыльце покрыты льдом и не очищены. В медкартах пациентов не указаны сопутствующая патология, нет указаний даты и времени постановки диагноза, в согласии на врачебное вмешательство нет подписи врача и его имени.

Кроме того, были обнаружены случаи несоблюдения санэпидрежима и необоснованного пребывания людей в стационаре. Журнал отказов от госпитализации и операционный журнал заполняются не регулярно, а время от времени.

По итогам проверки Шлыков пришел к выводу, что травматология в Первоуральске не отвечает требованиям второго уровня, к которому он сейчас относится

Напомним, проверки в вышеупомянутой больнице начались 1 ноября 2024 года. Медучреждение привлекло внимание после массовых увольнений сотрудников из-за условий работы.

Из больницы в Первоуральске уволились более 100 врачей и медсестер
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