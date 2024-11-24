В больнице Первоуральска выявлены серьезные нарушения

В отделении травмпункта при входе нет соответствующей вывески, ступеньки на крыльце покрыты льдом и не очищены. В медкартах пациентов не указаны сопутствующая патология, нет указаний даты и времени постановки диагноза, в согласии на врачебное вмешательство нет подписи врача и его имени.