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Posted 24 ноября, 10:58

Published 24 ноября, 10:58

Modified 24 ноября, 11:00

Updated 24 ноября, 11:00

В квартире многоэтажки в Екатеринбурге произошел пожар

В квартире многоэтажки в Екатеринбурге произошел пожар

24 ноября 2024, 10:58
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке на улице Пехотинцев. Пожар произошел 24 ноября 2024 года.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул на кухне. На место происшествия приехали сотрудники экстренной службы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Обстоятельства, при которых произошло возгорание, в настоящий момент неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 23 ноября 2024 года в нескольких населенных пунктах Свердловской области произошло 18 пожаров, в результате которого погибли два человека.

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