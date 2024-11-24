В квартире многоэтажки в Екатеринбурге произошел пожар

Posted 24 ноября, 10:58
Published 24 ноября, 10:58
Modified 24 ноября, 11:00
Updated 24 ноября, 11:00
По словам очевидцев, огонь вспыхнул на кухне. На место происшествия приехали сотрудники экстренной службы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Обстоятельства, при которых произошло возгорание, в настоящий момент неизвестны. Информации о пострадавших нет.
Напомним, 23 ноября 2024 года в нескольких населенных пунктах Свердловской области произошло 18 пожаров, в результате которого погибли два человека.