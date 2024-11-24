tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 08:55

Published 24 ноября, 08:55

Modified 24 ноября, 08:57

Updated 24 ноября, 08:57

Водителя в Кушве заключили под стражу за наезд на велосипедистов

Водителя в Кушве заключили под стражу за наезд на велосипедистов

24 ноября 2024, 08:55
Фото: 1MI.
Водителя автомобиля Ford, который сбил насмерть двух юношей на велосипедах, заключили под стражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Решение об избрании данной меры пресечения принял Кушвинский горсуд, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.

Задержанный признал вину. Сотрудники ведомства осмотрели место случившегося. Также допрашиваются свидетели и назначены экспертизы.

Напомним, авария произошла 22 ноября 2024 года. Автомобилист сбил подростков 16 и 17 лет, которые ехали на велосипедах. Молодые люди скончались на месте ЧП.

Стали известны личности погибших в ДТП около Волчанска
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга обвиняется в пьяной езде и попытке дать взяткуВодитель автобуса в Реже осужден за смертельное ДТПВодитель автомобиля сбил велосипедиста на трассе в Свердловской области и уехал
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Суд#Полиция#Уголовное дело#Водитель#ЧП#Велосипед#18+#Екатеринбург#Авария#Мера пресечения#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика