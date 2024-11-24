Водителя в Кушве заключили под стражу за наезд на велосипедистов

Posted 24 ноября, 08:55
Published 24 ноября, 08:55
Modified 24 ноября, 08:57
Updated 24 ноября, 08:57
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Решение об избрании данной меры пресечения принял Кушвинский горсуд, рассказал помощник главы областного СК Александр Шульга.
Задержанный признал вину. Сотрудники ведомства осмотрели место случившегося. Также допрашиваются свидетели и назначены экспертизы.
Напомним, авария произошла 22 ноября 2024 года. Автомобилист сбил подростков 16 и 17 лет, которые ехали на велосипедах. Молодые люди скончались на месте ЧП.