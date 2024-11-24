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Posted 24 ноября, 12:26

Published 24 ноября, 12:26

Modified 24 ноября, 12:28

Updated 24 ноября, 12:28

Житель Екатеринбурга напал с ножом на двух прохожих

Житель Екатеринбурга напал с ножом на двух прохожих

24 ноября 2024, 12:26
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 40-летний местный житель набросился на двух прохожих с ножом и ранил их. Происшествие случилось 23 ноября 2024 года на улице Тверитина.

Некоторое время мужчина шел следом за горожанами, а затем их окликнул и вступил с ними в конфликт. В какой-то момент злоумышленник их ранил, после чего скрылся с места преступления, рассказали в пресс-службе областного СК.

Один из потерпевших скончался в больнице, другому врачи оказывают помощь. Нападавшего вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 20 ноября 2024 года в Екатеринбурге мужчина убил своих знакомых во время ссоры.

Стали известны подробности убийства девушки в Екатеринбурге
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