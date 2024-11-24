Житель Екатеринбурга напал с ножом на двух прохожих

Posted 24 ноября, 12:26
Published 24 ноября, 12:26
Modified 24 ноября, 12:28
Updated 24 ноября, 12:28
Некоторое время мужчина шел следом за горожанами, а затем их окликнул и вступил с ними в конфликт. В какой-то момент злоумышленник их ранил, после чего скрылся с места преступления, рассказали в пресс-службе областного СК.
Один из потерпевших скончался в больнице, другому врачи оказывают помощь. Нападавшего вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, 20 ноября 2024 года в Екатеринбурге мужчина убил своих знакомых во время ссоры.