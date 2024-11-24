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Posted 24 ноября, 06:23

Published 24 ноября, 06:23

Modified 24 ноября, 06:25

Updated 24 ноября, 06:25

Жители дома на Вагонке в Нижнем Тагиле пожаловались на грязь и тараканов в подъезде

Жители дома на Вагонке в Нижнем Тагиле пожаловались на грязь и тараканов в подъезде

24 ноября 2024, 06:23
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле жители дома на Парковой улице жалуются на антисанитарию в подъезде и бездействие управляющей компании.

По словам местной жительницы, в подъезде стоит неприятный запах, также валяется мусор и ползают тараканы. Кроме того, в плохом состоянии стены и потолки, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

На площадке с мусоропроводом стоит постоянный неприятный запах, так как сам мусоропровод забит и часто неисправен. Вокруг него тоже постоянно валяется всяческий мусор и человеческие испражнения, — говорит тагильчанка.

При этом горожанка отметила, что на жалобы жильцов управляющая компания не реагирует.

Напомним, в Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на полчища комаров, которые распространились по всему первому этажу.

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