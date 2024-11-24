Жители дома на Вагонке в Нижнем Тагиле пожаловались на грязь и тараканов в подъезде

Posted 24 ноября, 06:23
Published 24 ноября, 06:23
Modified 24 ноября, 06:25
Updated 24 ноября, 06:25
По словам местной жительницы, в подъезде стоит неприятный запах, также валяется мусор и ползают тараканы. Кроме того, в плохом состоянии стены и потолки, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
На площадке с мусоропроводом стоит постоянный неприятный запах, так как сам мусоропровод забит и часто неисправен. Вокруг него тоже постоянно валяется всяческий мусор и человеческие испражнения, — говорит тагильчанка.
При этом горожанка отметила, что на жалобы жильцов управляющая компания не реагирует.
Напомним, в Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на полчища комаров, которые распространились по всему первому этажу.