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Posted 24 ноября, 07:30

Published 24 ноября, 07:30

Modified 24 ноября, 07:32

Updated 24 ноября, 07:32

Жители дома на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на грызунов из-за отсутствия мусорки

Жители дома на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на грызунов из-за отсутствия мусорки

24 ноября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле жители дома №13 на улице Оплетина рассказали, что во дворе завелись мыши и крысы из-за отсутствия мусорной площадки.

По словам жильцов, в течение последнего года УК «Городок» не может поставить площадку для сбора мусора, из-за чего жителям ближайших домов приходится скидывать мусор в общую кучу во дворе.

В связи с этим во дворе завелись мыши и крысы, которые проникают в дом №13. Жители обеспокоены сложившейся ситуацией.

Мы неоднократно обращались как к управляющей компании, так и в администрацию, но, к сожалению, никаких действий по решению данной проблемы предпринято не было, — рассказали TagilCity.ru местные жители.

Напомним, жители дома в центре Екатеринбурга пожаловались на крыс, которые поселились около мусорных контейнеров больше года назад.

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