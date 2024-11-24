Жители дома на Вые в Нижнем Тагиле пожаловались на грызунов из-за отсутствия мусорки

Posted 24 ноября, 07:30
Published 24 ноября, 07:30
Modified 24 ноября, 07:32
Updated 24 ноября, 07:32
По словам жильцов, в течение последнего года УК «Городок» не может поставить площадку для сбора мусора, из-за чего жителям ближайших домов приходится скидывать мусор в общую кучу во дворе.
В связи с этим во дворе завелись мыши и крысы, которые проникают в дом №13. Жители обеспокоены сложившейся ситуацией.
Мы неоднократно обращались как к управляющей компании, так и в администрацию, но, к сожалению, никаких действий по решению данной проблемы предпринято не было, — рассказали TagilCity.ru местные жители.
Напомним, жители дома в центре Екатеринбурга пожаловались на крыс, которые поселились около мусорных контейнеров больше года назад.