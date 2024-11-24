Жители Сысерти боятся, что их детей ударит током на детской площадке

Posted 24 ноября, 11:48
Published 24 ноября, 11:48
Modified 24 ноября, 11:50
Updated 24 ноября, 11:50
Площадку во дворе построили в июле 2024 года. Однако, по словам местных жителей, установленные ворота шатаются, а турники кривые. Кроме того, на газовую трубу была натянута волейбольная сетка, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Местный общественный деятель потребовал возбудить дело на администрацию Сысерти и на подрядчика. В прокуратуре сейчас проводят проверку площадки. Территорию признали небезопасной и оградили лентой.
При этом компания, занимавшаяся установкой объекта, утверждает, что работы были выполнены качественно.
Напомним, в начале ноября 2024 года в Нижнем Тагиле началось строительство новой скейт-площадки в парке Победы.