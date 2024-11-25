12 семей медиков в Свердловской области получили квартиры

Posted 25 ноября, 09:46
Published 25 ноября, 09:46
Modified 25 ноября, 09:48
Updated 25 ноября, 09:48
В Красноуфимске 11 врачей и фельдшер стали обладателями новых квартир. Все они работают в районной больнице.
Данный дом на 95 квартир построен специально для медиков и педагогов по поручению главы региона Евгения Куйвашева, сообщает Департамент информполитики. На возведение данного МКД потратили 100 млн рублей.
Свой дом в Свердловской области обрели врачи из Дагестана, Югры, Пермского края и других регионов страны.
Ранее 20 детей-сирот получили квартиры в новой 26-этажке в Екатеринбурге.