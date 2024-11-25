tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 09:46

Published 25 ноября, 09:46

Modified 25 ноября, 09:48

Updated 25 ноября, 09:48

12 семей медиков в Свердловской области получили квартиры

12 семей медиков в Свердловской области получили квартиры

25 ноября 2024, 09:46
Фото: 1MI.
В Красноуфимске семьи медиков получили новое жилье.

В Красноуфимске 11 врачей и фельдшер стали обладателями новых квартир. Все они работают в районной больнице.

Данный дом на 95 квартир построен специально для медиков и педагогов по поручению главы региона Евгения Куйвашева, сообщает Департамент информполитики. На возведение данного МКД потратили 100 млн рублей.

Свой дом в Свердловской области обрели врачи из Дагестана, Югры, Пермского края и других регионов страны.

Ранее 20 детей-сирот получили квартиры в новой 26-этажке в Екатеринбурге.

Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками могут получить средства на квартиру
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Квартира#Врач#Квартиры#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика