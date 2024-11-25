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Posted 25 ноября, 03:13

Published 25 ноября, 03:13

Modified 25 ноября, 03:15

Updated 25 ноября, 03:15

45 пьяных водителей пойманы в Свердловской области за сутки

45 пьяных водителей пойманы в Свердловской области за сутки

25 ноября 2024, 03:13
Фото: 1MI.
Сотрудники ГИБДД в Свердловской области провели рейд на выявление грубых нарушений ПДД. Мероприятие проходило 24 ноября 2024 года.

В результате проверки 45 автомобилистов были пойманы в нетрезвом состоянии. Кроме того, 29 человек не имели или были лишены прав на вождение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Напомним, в Верхней Пышме нетрезвый водитель машины Lada протаранил забор возле жилого здания. В результате случившегося ЧП никто не травм не получил. На молодого человека составили материалы за незаконную тонировку стекол, а также за управления транспортом в пьяном виде.

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