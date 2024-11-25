45 пьяных водителей пойманы в Свердловской области за сутки

Posted 25 ноября, 03:13
Published 25 ноября, 03:13
Modified 25 ноября, 03:15
Updated 25 ноября, 03:15
В результате проверки 45 автомобилистов были пойманы в нетрезвом состоянии. Кроме того, 29 человек не имели или были лишены прав на вождение, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Напомним, в Верхней Пышме нетрезвый водитель машины Lada протаранил забор возле жилого здания. В результате случившегося ЧП никто не травм не получил. На молодого человека составили материалы за незаконную тонировку стекол, а также за управления транспортом в пьяном виде.