Девушка попала под машину на перекрестке в центре Екатеринбурга

Posted 25 ноября, 10:19
Published 25 ноября, 10:19
Modified 25 ноября, 10:21
Updated 25 ноября, 10:21
По словам очевидца, горожанка шла по дороге на красный сигнал светофора. В этот момент ее сбил автомобиль, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Екатеринбурженку с полученными повреждениями отвезли в клинику.
Напомним, 19 ноября 2024 года в Екатеринбурге девушка пострадала в результате наезда скорой помощи, так как была в наушниках и не услышала сигналы машины. Врачи осмотрели пострадавшую горожанку.