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Posted 25 ноября, 10:19

Published 25 ноября, 10:19

Modified 25 ноября, 10:21

Updated 25 ноября, 10:21

Девушка попала под машину на перекрестке в центре Екатеринбурга

Девушка попала под машину на перекрестке в центре Екатеринбурга

25 ноября 2024, 10:19
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 16-летняя девушка попала в аварию на пересечении улиц Малышева — Луначарского. ДТП случилось 25 ноября 2024 года.

По словам очевидца, горожанка шла по дороге на красный сигнал светофора. В этот момент ее сбил автомобиль, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Екатеринбурженку с полученными повреждениями отвезли в клинику.

Напомним, 19 ноября 2024 года в Екатеринбурге девушка пострадала в результате наезда скорой помощи, так как была в наушниках и не услышала сигналы машины. Врачи осмотрели пострадавшую горожанку.

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