Екатеринбургский «Ельцин Центр» отменил выступление правнучки Хрущева

Posted 25 ноября, 16:16
Published 25 ноября, 16:16
Modified 25 ноября, 16:18
Updated 25 ноября, 16:18
Родственница советского политика постоянно живет в США. Но свою книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» она собиралась презентовать на своей исторической родине. Выступление должно было состояться в «Ельцин Центре» во вторник, 26 ноября, но в итоге его отменили, пишет Е1.
Запретить презентацию книги Хрущевой ранее потребовали представители общественного движения «Зов народа». Они написали соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру и Минюст. Нина Хрущева неоднократно выступала против внешней политики РФ и выступала с критикой специальной военной операции.
Как уточняет Ura.ru, сама правнучка Хрущева узнала об отмене выступления только по прилету в Екатеринбург из Канады. В пресс-службе «Ельцин Центра " заявили, что она не намерена задерживаться в России и уже завтра, вероятно, улетит обратно.
Ранее общественники потребовали запретить концерт Лолиты в Екатеринбурге.