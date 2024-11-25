Екатеринбургский «Ельцин Центр» отменил выступление правнучки Хрущева

Как уточняет Ura.ru, сама правнучка Хрущева узнала об отмене выступления только по прилету в Екатеринбург из Канады. В пресс-службе «Ельцин Центра " заявили, что она не намерена задерживаться в России и уже завтра, вероятно, улетит обратно.