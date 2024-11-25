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Posted 25 ноября, 16:16

Published 25 ноября, 16:16

Modified 25 ноября, 16:18

Updated 25 ноября, 16:18

В екатеринбургском «Ельцин-центре» отменили выступление правнучки Хрущева

Екатеринбургский «Ельцин Центр» отменил выступление правнучки Хрущева

25 ноября 2024, 16:16
Фото: 1MI.

В екатеринбургском «Ельцин-центре» отменили выступление правнучки Хрущева

Нина Хрущева, правнучка одного из генсеков ЦК КПСС Никиты Хрущева, не сможет выступить в Екатеринбурге. Презентацию новой книги политолога отменили, не поставив ее в известность.

Родственница советского политика постоянно живет в США. Но свою книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» она собиралась презентовать на своей исторической родине. Выступление должно было состояться в «Ельцин Центре» во вторник, 26 ноября, но в итоге его отменили, пишет Е1.

Запретить презентацию книги Хрущевой ранее потребовали представители общественного движения «Зов народа». Они написали соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру и Минюст. Нина Хрущева неоднократно выступала против внешней политики РФ и выступала с критикой специальной военной операции.

Как уточняет Ura.ru, сама правнучка Хрущева узнала об отмене выступления только по прилету в Екатеринбург из Канады. В пресс-службе «Ельцин Центра " заявили, что она не намерена задерживаться в России и уже завтра, вероятно, улетит обратно.

Ранее общественники потребовали запретить концерт Лолиты в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Запрет#Ельцин Центр#Выступление#Критика#Екатеринбург#СВО
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