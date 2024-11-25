Екатеринбуржцы требуют вернуть деньги за отмененный концерт Стаса Михайлова

Posted 25 ноября, 09:44
Published 25 ноября, 09:44
Modified 25 ноября, 09:46
Updated 25 ноября, 09:46
Жители Екатеринбурга возмущены поведением организаторов концерта Стаса Михайлова, который должен был состояться в конце октября 2024 года.
Портал E1 сообщает, что горожане выложили за билеты на культурное мероприятие солидные суммы — до 30 тысяч рублей за билет. При этом об отмене концерта организатор даже не сообщил.
Мероприятие переносили несколько раз — сначала выступление артиста было запланировано на начало апреля, затем на конец мая, потом событие обещали провести в конце октября. Однако концерт так и не состоялся. Организаторы мероприятия сообщают, что отмена произошла со стороны артиста, но сторона Михайлова винит организатора: ООО «РокФест» не оплатило ни аренду зала, ни гонорар.
Возмущенные екатеринбуржцы, купившие билеты, не знают, как вернуть свои деньги: «РокФест» дает контакты специалиста по продвижению концерта, хотя он финансовой ответственности в этой ситуации не несет. Обманутым гражданам остается лишь требовать возврата по телефонам и почте, которые указаны на сайте группы компаний NCA, которой принадлежит ООО «РокФест».
Ранее певица Лолита прокомментировала слухи о попытке срыва ее концерта в Екатеринбурге.