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Posted 25 ноября, 09:44

Published 25 ноября, 09:44

Modified 25 ноября, 09:46

Updated 25 ноября, 09:46

Екатеринбуржцы требуют вернуть деньги за отмененный концерт Стаса Михайлова

Екатеринбуржцы требуют вернуть деньги за отмененный концерт Стаса Михайлова

25 ноября 2024, 09:44
Фото: 1MI.
Жители Екатеринбурга не могут вернуть деньги за отмененный концерт Стаса Михайлова. Горожане жалуются в соцсетях.

Жители Екатеринбурга возмущены поведением организаторов концерта Стаса Михайлова, который должен был состояться в конце октября 2024 года.

Портал E1 сообщает, что горожане выложили за билеты на культурное мероприятие солидные суммы — до 30 тысяч рублей за билет. При этом об отмене концерта организатор даже не сообщил.

Мероприятие переносили несколько раз — сначала выступление артиста было запланировано на начало апреля, затем на конец мая, потом событие обещали провести в конце октября. Однако концерт так и не состоялся. Организаторы мероприятия сообщают, что отмена произошла со стороны артиста, но сторона Михайлова винит организатора: ООО «РокФест» не оплатило ни аренду зала, ни гонорар.

Возмущенные екатеринбуржцы, купившие билеты, не знают, как вернуть свои деньги: «РокФест» дает контакты специалиста по продвижению концерта, хотя он финансовой ответственности в этой ситуации не несет. Обманутым гражданам остается лишь требовать возврата по телефонам и почте, которые указаны на сайте группы компаний NCA, которой принадлежит ООО «РокФест».

Ранее певица Лолита прокомментировала слухи о попытке срыва ее концерта в Екатеринбурге.

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#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Деньги#Концерт#Отмена#Екатеринбург#Возврат
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