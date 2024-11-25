Екатеринбуржцы требуют вернуть деньги за отмененный концерт Стаса Михайлова

Мероприятие переносили несколько раз — сначала выступление артиста было запланировано на начало апреля, затем на конец мая, потом событие обещали провести в конце октября. Однако концерт так и не состоялся. Организаторы мероприятия сообщают, что отмена произошла со стороны артиста, но сторона Михайлова винит организатора: ООО «РокФест» не оплатило ни аренду зала, ни гонорар.