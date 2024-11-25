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Posted 25 ноября, 13:23

Published 25 ноября, 13:23

Modified 25 ноября, 13:25

Updated 25 ноября, 13:25

Хоккеисты из Нижнего Тагила победили на Кубке Серовского тракта

Хоккеисты из Нижнего Тагила победили на Кубке Серовского тракта

25 ноября 2024, 13:23
Фото: 1MI.
Хоккеисты из Нижнего Тагила победили во втором этапе Кубка Серовского тракта среди любителей.

Сначала тагильчане обыграли новоуральскую команду «Кедр» со счетом 7:2, а затем в упорной борьбе победили серовскую команду со счетом 1:0.

Три победы в трех матчах (первый состоялся в октябре) обеспечили команде Нижнего Тагила 1 место.

Хоккеисты планируют достойно завершить турнир в заключительном матче, рассказал Владислав Пинаев сообщил в своих соцсетях.

Напомним, свердловский спортсмен завоевал Кубок мира в Китае.

Кубок Серовского тракта по хоккею начался в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Хоккей#Победа#Екатеринбург
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