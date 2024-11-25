Хоккеисты из Нижнего Тагила победили на Кубке Серовского тракта

Posted 25 ноября, 13:23
Published 25 ноября, 13:23
Modified 25 ноября, 13:25
Updated 25 ноября, 13:25
Сначала тагильчане обыграли новоуральскую команду «Кедр» со счетом 7:2, а затем в упорной борьбе победили серовскую команду со счетом 1:0.
Три победы в трех матчах (первый состоялся в октябре) обеспечили команде Нижнего Тагила 1 место.
Хоккеисты планируют достойно завершить турнир в заключительном матче, рассказал Владислав Пинаев сообщил в своих соцсетях.
Напомним, свердловский спортсмен завоевал Кубок мира в Китае.