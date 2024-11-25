Итоги недели: формальдегид, грязная вода и контейнеры для мусора

На минувшей неделе читательница TagilCity.ru пожаловалась в редакцию на работу приезжего цирка-шапито. По словам тагильчанки, животные там содержаться в «ужасных» условиях, а вокруг царит антисанитария, а также происходили опасные ситуации с посетителями. Представители развлечения рассказали, что эти жалобы поступают от тех, кто любит поскандалить.