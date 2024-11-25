Итоги недели: формальдегид, грязная вода и контейнеры для мусора

Posted 25 ноября, 09:07
Published 25 ноября, 09:07
Modified 25 ноября, 09:09
Updated 25 ноября, 09:09
На прошлой неделе стало известно, что 15 ноября в Нижнем Тагиле превышал свои нормативы формальдегид. Его показатель на Сухоложском поселке достиг 1,4 ПДК. В другие дни — до 21 ноября включительно «УГМС» отчитывается об отсутствии превышений.
В Лесном прокуратура установила нарушение законодательства о водоснабжении. Так, специалисты выяснили, что горячая воды в домах горожан была ненадлежащего качества — имела специфический цвет и запах. Так, в новых платежках жители Лесного увидят перерасчет, общая сумма по городу которого составила 1,6 миллиона рублей.
На минувшей неделе читательница TagilCity.ru пожаловалась в редакцию на работу приезжего цирка-шапито. По словам тагильчанки, животные там содержаться в «ужасных» условиях, а вокруг царит антисанитария, а также происходили опасные ситуации с посетителями. Представители развлечения рассказали, что эти жалобы поступают от тех, кто любит поскандалить.
В мусорном коллапсе, по мнению суда, виновен в бывший регоператор «ТБО Экосервис». Такое решение вынесено в Арбитражном суде Свердловской области по иску «Экосервиса» к «Горкомхоз», которая владеет полигоном в Ревде.
Вместе с тем, в Нижнем Тагиле в настоящее время увеличивается количество новых контейнерных площадок для складирования ТКО. Их установят до 30 июня 2025 года за 19 миллионов рублей. Помимо этого, 15 новых бункеров для мусора появятся на кладбищах Нижнего Тагила. На их приобретение выделено 1,7 миллиона рублей.
В Свердловской области завершился конкурс «Экоплаката». Жюри оценивали более 50 работ. Лучшей работой признан плакат жителей Краснотурьинска.