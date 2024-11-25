Как изменится общественный транспорт Нижнего Тагила к 2030 году?

Posted 25 ноября, 15:01
Published 25 ноября, 15:01
Modified 25 ноября, 15:03
Updated 25 ноября, 15:03
В материале расскажем, как изменится транспортная сеть Нижнего Тагила к 2030 году, и какими удобствами жители города могут пользоваться уже сейчас.
Кольцевые магистрали: «прощайте» пробки в часы пик
Городская администрация Нижнего Тагила утвердила генеральный план строительства системы кольцевых и выездных магистралей. Это позволит объезжать городские пробки и быстрее передвигаться между районами. Появится сразу два кольца: центральное и внешнее.
Центральное кольцо поможет разгрузить улицы в центре Тагила. Если вам нужно будет быстро доехать из одного конца города в другой, больше не придётся плутать по узким центральным улочкам.
Внешнее кольцо охватит окраины города и соединит между собой жилые районы и промышленные зоны. Это особенно важно для тех, кто работает за городом или регулярно ездит за пределы Тагила. По этой дороге будет удобно добираться до новых предприятий или загородных посёлков.
Проект уже запущен. На строительство и благоустройство уйдёт несколько лет, однако горожане начнут замечать улучшения поэтапно — с открытия отдельных участков магистралей.
Современные технологии: умный транспорт и безналичная оплата
В ближайшее время общественный транспорт оснастят современными системами мониторинга и управления. Это значит, что движение автобусов и троллейбусов будет более четким и предсказуемым: система сможет отслеживать ситуацию на дорогах и быстро реагировать на пробки или аварии, чтобы минимизировать задержки.
Еще одна важная новинка — внедрение безналичной оплаты проезда в ещё большее количество маршрутов. Оплатить проезд уже можно с телефона через мобильное приложение, а также банковской или проездной картой. Это ускоряет процесс посадки и делает поездки более комфортными.
Напомним, до 31 декабря жители Свердловской области могут получить повышенный кешбэк 20% за проезд в общественном транспорте. Для возврата процента от потраченных денег нужно пополнить проездные на транспортной ЕКАРТе или Единой социальной карте «Уралочка» через Систему быстрых платежей (СБП).
Пополнить баланс можно в одном из мобильных приложений — «ЕКАРТА» или «Фрисби24», а также на сайте frisbi24.ru. В любом случае пользователям потребуется ввести данные проездного, сумму пополнения и выбрать способ оплаты — СБП. После совершения операции пассажиры в течение минуты получат обратно на свой банковский счет 20% от суммы платежа рублями.
Перед этим необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка. Сумма кешбэка на одного пользователя — до 1000 рублей в месяц.
Акция действует с 1 сентября и за время действия акции выгода жителей Свердловской области уже составила почти 17 млн рублей.
Новые маршруты и общественный транспорт
До 2030 года в Нижнем Тагиле планируют создать удобные общественные центры и улучшить транспортное сообщение между районами. Для этого хотят улучшить существующие маршруты общественного транспорта и добавить новые. Это поможет разгрузить центральные улицы и сократить время поездок для горожан.
Кольцевые магистрали, умные технологии, кешбэк за поездки и новые маршруты — все это сделает передвижение по городу более удобным, быстрым и безопасным. Жители уже начинают чувствовать первые изменения, а к концу десятилетия Нижний Тагил может стать примером для других городов России.