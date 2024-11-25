Как изменится общественный транспорт Нижнего Тагила к 2030 году?

Внешнее кольцо охватит окраины города и соединит между собой жилые районы и промышленные зоны. Это особенно важно для тех, кто работает за городом или регулярно ездит за пределы Тагила. По этой дороге будет удобно добираться до новых предприятий или загородных посёлков.