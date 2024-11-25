tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 09:36

Published 25 ноября, 09:36

Modified 25 ноября, 09:38

Updated 25 ноября, 09:38

Капсулы для стирки больше не в моде: 7 причин, по которым хозяйки от них отказываются

Капсулы для стирки больше не в моде: 7 причин, по которым хозяйки от них отказываются

25 ноября 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Капсулы для стирки, несмотря на их удобство и привлекательность, имеют целый ряд недостатков. Рассмотрим несколько причин, почему стоит подумать дважды, прежде чем делать выбор в их пользу.

Стоимость

Капсулы для стирки могут быть дороже порошков или жидких средств. Если вы стираете много одежды, это может значительно увеличить ваши расходы.

Проблемы с дозировкой

Иногда сложно точно определить нужное количество капсул для конкретного объема стирки. Если вы стираете при неполной загрузке машины, то средства в одной капсуле будет слишком много. С другой стороны, если барабан забит бельем под завязку, то капсула не справится с задачей.

Качество стирального порошка можно проверить дома — в лабораторию нести не придется
Узнать подробнее

Необходимость в дополнительной защите

Капсулы имеют желатиновую оболочку, которая может быть опасной для детей и домашних животных. Есть случаи, когда капсулы случайно открывались и приводили к отравлениям.

Ограниченное количество функций

Многие капсулы содержат универсальное моющее средство, однако для конкретных тканей или типов загрязнений могут понадобиться специализированные средства, которых в состав капсул нет.

Капсулы могут быть эффективны для большинства повседневных загрязнений, но у них есть свои слабые места. Некоторые сложные пятна, такие как жир или кровь, могут потребовать дополнительного времени на замачивание или использования специальных средств, — дает совет ИА «Би-порт».

Низкая эффективность при низких температурах

Некоторые капсулы неэффективно справляются с загрязнениями при стирке в холодной воде. Если вы предпочитаете стирку в низкотемпературном режиме, вам придется использовать другие варианты.

Экологические проблемы

Несмотря на то, что производители часто подчеркивают экологичность своих продуктов, капсулы могут оказывать негативное влияние на окружающую среду из-за содержания агрессивных компонентов и ПАВ.

Капсулы для стирки могут отстирывать не так эффективно, как другие моющие средстваКапсулы для стирки могут отстирывать не так эффективно, как другие моющие средства
Капсулы для стирки могут отстирывать не так эффективно, как другие моющие средства. Фото: Изображение Midjourney

Проблемы с растворением

В некоторых случаях капсулы могут не полностью растворяться в воде, особенно при холодной стирке. На одежде в этом случае останутся разводы и белые пятна.

Таким образом, прежде чем принять решение о покупке капсул для стирки, стоит взвесить все преимущества и недостатки. Возможно, традиционные моющие средства будет более подходящим выбором для ваших нужд.

Ранее эксперты рассказали, как эффективно очистить многолетний нагар с чугунной сковороды.

Окна прозрачнее воздуха: вымыла стекла этим средством — пыль и грязь больше не липнут
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло без лишних затрат: какой обогреватель подарит комфорт и сэкономит деньгиНе одеяло, а пуховое облачко: как часто нужно стирать и как ухаживать между стиркамиКак реанимировать пуховик без стирки: 3 средства против пятен и засаленного воротника
#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Эффективность#Экологические проблемы#Стирка#Дом и сад#КЦ#Аллергии#Капсулы#Преимущества#Недостатки#Дозировка#Функциональность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика