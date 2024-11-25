Капсулы для стирки больше не в моде: 7 причин, по которым хозяйки от них отказываются

Posted 25 ноября, 09:36
Published 25 ноября, 09:36
Modified 25 ноября, 09:38
Updated 25 ноября, 09:38
Стоимость
Капсулы для стирки могут быть дороже порошков или жидких средств. Если вы стираете много одежды, это может значительно увеличить ваши расходы.
Проблемы с дозировкой
Иногда сложно точно определить нужное количество капсул для конкретного объема стирки. Если вы стираете при неполной загрузке машины, то средства в одной капсуле будет слишком много. С другой стороны, если барабан забит бельем под завязку, то капсула не справится с задачей.
Необходимость в дополнительной защите
Капсулы имеют желатиновую оболочку, которая может быть опасной для детей и домашних животных. Есть случаи, когда капсулы случайно открывались и приводили к отравлениям.
Ограниченное количество функций
Многие капсулы содержат универсальное моющее средство, однако для конкретных тканей или типов загрязнений могут понадобиться специализированные средства, которых в состав капсул нет.
Капсулы могут быть эффективны для большинства повседневных загрязнений, но у них есть свои слабые места. Некоторые сложные пятна, такие как жир или кровь, могут потребовать дополнительного времени на замачивание или использования специальных средств, — дает совет ИА «Би-порт».
Низкая эффективность при низких температурах
Некоторые капсулы неэффективно справляются с загрязнениями при стирке в холодной воде. Если вы предпочитаете стирку в низкотемпературном режиме, вам придется использовать другие варианты.
Экологические проблемы
Несмотря на то, что производители часто подчеркивают экологичность своих продуктов, капсулы могут оказывать негативное влияние на окружающую среду из-за содержания агрессивных компонентов и ПАВ.
Проблемы с растворением
В некоторых случаях капсулы могут не полностью растворяться в воде, особенно при холодной стирке. На одежде в этом случае останутся разводы и белые пятна.
Таким образом, прежде чем принять решение о покупке капсул для стирки, стоит взвесить все преимущества и недостатки. Возможно, традиционные моющие средства будет более подходящим выбором для ваших нужд.
Ранее эксперты рассказали, как эффективно очистить многолетний нагар с чугунной сковороды.