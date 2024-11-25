Многодетная семья из Каменска-Уральского выиграла машину в викторине «Опорный край»

Posted 25 ноября, 06:56
Published 25 ноября, 06:56
Modified 25 ноября, 06:58
Updated 25 ноября, 06:58
Супружеская пара воспитывает семерых детей, а также у них ожидается восьмой ребенок. У них есть автомобиль Mazda, однако продавать выигранный транспорт они не будут, пишет Ура.ру.
Семья предполагает, что водить машину будет жена, которая для этого выучится на права, или она достанется их детям.
Также в викторине победила мать пятерых детей из Екатеринбурга. Ей достался смартфон. Женщина обрадовалась этому призу. По ее словам, у одного из сыновей как раз недавно сломался телефон.
Напомним, дополнительный этап викторины в Свердловской области проводился среди многодетных женщин. В качестве призов разыгрывались автомобили, мотоциклы, телефоны и квартиры.