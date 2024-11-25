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Posted 25 ноября, 06:56

Published 25 ноября, 06:56

Modified 25 ноября, 06:58

Updated 25 ноября, 06:58

Многодетная семья из Каменска-Уральского выиграла машину в викторине «Опорный край»

Многодетная семья из Каменска-Уральского выиграла машину в викторине «Опорный край»

25 ноября 2024, 06:56
Фото: Ура.ру.
Многодетная семья из Каменска-Уральского, участвовавшая в викторине «Опорный край», выиграла автомобиль «Москвич».

Супружеская пара воспитывает семерых детей, а также у них ожидается восьмой ребенок. У них есть автомобиль Mazda, однако продавать выигранный транспорт они не будут, пишет Ура.ру.

Семья предполагает, что водить машину будет жена, которая для этого выучится на права, или она достанется их детям.

Также в викторине победила мать пятерых детей из Екатеринбурга. Ей достался смартфон. Женщина обрадовалась этому призу. По ее словам, у одного из сыновей как раз недавно сломался телефон.

Напомним, дополнительный этап викторины в Свердловской области проводился среди многодетных женщин. В качестве призов разыгрывались автомобили, мотоциклы, телефоны и квартиры.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Автомобиль#Многодетная семья#Призы#Викторина#Екатеринбург#Москвич#Опорный край
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