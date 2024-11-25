На Свердловском шоссе легковушка улетела с дороги

Posted 25 ноября, 11:37
Published 25 ноября, 11:37
Modified 25 ноября, 11:39
Updated 25 ноября, 11:39
О том, что на Свердловском шоссе с трассы в кювет улетел автомобиль, сообщает «Типичный тагильчанин».
На опубликованной фотографии белый автомобиль, предположительно отечественного производства, вылетел с трассы и приземлился в кювет. Машина не перевернулась. Есть ли пострадавшие, пока не известно. Сотрудники Госавтоинспекции уже прибыли на место.
Напомним, в Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом.