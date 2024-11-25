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Posted 25 ноября, 11:37

Published 25 ноября, 11:37

Modified 25 ноября, 11:39

Updated 25 ноября, 11:39

На Свердловском шоссе легковушка улетела с дороги

На Свердловском шоссе легковушка улетела с дороги

25 ноября 2024, 11:37
Фото: «Типичный тагильчанин».
У АЗС «Газпром» на Свердловском шоссе легковушка улетела с дороги.

О том, что на Свердловском шоссе с трассы в кювет улетел автомобиль, сообщает «Типичный тагильчанин».

На опубликованной фотографии белый автомобиль, предположительно отечественного производства, вылетел с трассы и приземлился в кювет. Машина не перевернулась. Есть ли пострадавшие, пока не известно. Сотрудники Госавтоинспекции уже прибыли на место.

Напомним, в Свердловской области выясняются обстоятельства двух ДТП с летальным исходом.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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