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Posted 25 ноября, 13:04

Published 25 ноября, 13:04

Modified 25 ноября, 13:06

Updated 25 ноября, 13:06

В Свердловской области похолодает до -19

На Урале температура воздуха упадет до -19. Синоптики сообщили, где похолодает

25 ноября 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области похолодает до -19

«Температура опустится до -19»: в УрФО придут морозы. Правда, погода изменится ненадолго.

Уже 26 ноября в Уральском Федеральном округе температура воздуха местами опустится до -19 градусов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональные гидрометцентры.
Похолодание начнется в Свердловской, Курганской и Челябинской областях и других субъектах и продлится примерно трое суток.

Так, в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до отметки -16 в ночное время, днем потеплеет до +5, ожидается переменная облачность, ветер усилится до 14 метров в секунду.

В Челябинске морозы окрепнут до -19 по ночам, в светлое время температура воздуха поднимется до -7+2, утром синоптики прогнозируют туман. Ветер — до 6 м/с.

В Кургане ночная температура опустится до -18, днем ожидается до -1.

В Тюмени приморозит до -17, в Югре — до -14.

Ранее метеорологи прогнозировали морозы до -11 градусов с 28 ноября.

Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Мороз#Природа#Екатеринбург
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