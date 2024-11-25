На Урале температура воздуха упадет до -19. Синоптики сообщили, где похолодает

Posted 25 ноября, 13:04
Published 25 ноября, 13:04
Modified 25 ноября, 13:06
Updated 25 ноября, 13:06
Уже 26 ноября в Уральском Федеральном округе температура воздуха местами опустится до -19 градусов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональные гидрометцентры.
Похолодание начнется в Свердловской, Курганской и Челябинской областях и других субъектах и продлится примерно трое суток.
Так, в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до отметки -16 в ночное время, днем потеплеет до +5, ожидается переменная облачность, ветер усилится до 14 метров в секунду.
В Челябинске морозы окрепнут до -19 по ночам, в светлое время температура воздуха поднимется до -7+2, утром синоптики прогнозируют туман. Ветер — до 6 м/с.
В Кургане ночная температура опустится до -18, днем ожидается до -1.
В Тюмени приморозит до -17, в Югре — до -14.
Ранее метеорологи прогнозировали морозы до -11 градусов с 28 ноября.