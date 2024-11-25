На Урале температура воздуха упадет до -19. Синоптики сообщили, где похолодает

Уже 26 ноября в Уральском Федеральном округе температура воздуха местами опустится до -19 градусов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональные гидрометцентры.

Похолодание начнется в Свердловской, Курганской и Челябинской областях и других субъектах и продлится примерно трое суток.