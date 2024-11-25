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Posted 25 ноября, 10:46

Published 25 ноября, 10:46

Modified 25 ноября, 10:48

Updated 25 ноября, 10:48

В Нижнем Тагиле лошади и пони безнаказанно гуляют в зоне отдыха

«Надоело нюхать их навоз»: жители Тагила пожаловались на гуляющих по лесу лошадей

25 ноября 2024, 10:46
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле лошади и пони безнаказанно гуляют в зоне отдыха

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле вновь пожаловались на гуляющих по Пихтовым горам лошадей. В мэрии района говорят, что никакой меры воздействия, кроме вызова полиции, пока нет. Более того, некоторые люди сами провоцируют спрос на этот опасный аттракцион.

Гуляющих лошадей на Пихтовых горах на Вагонке заметили местные жители 24 ноября, в воскресенье. По словам тагильчанки Анны, животные разгуливали по центральным улицам зоны отдыха.

Опять эти лошади вонючие гуляли. Ходят прямо по лесу, ничего их не смущает. Хотя вроде бы для хозяев везде есть предупреждающие знаки. Не хочется на это все смотреть, лошади уже надоели. Приходишь отдыхать, а не нюхать их навоз. Ходят бесконтрольно рядом с детьми, — возмущается местная жительница.

Горожане недовольны и тем, что нахождение крупных животных рядом с гуляющими детьми небезопасно.

Лошади в Нижнем ТагилеЛошади в Нижнем Тагиле
Лошади в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Как пояснили редакции TagilCity.ru в районной администрации, самостоятельно привлечь к ответственности за это они не могут, поэтому все взаимодействие идет через полицию.

Люди тоже могут обратиться в полицию по номеру 112. Полиция выезжает и выгоняет. На Пихтовых горах — пешеходная зона, велодорожки, зона для отдыха. Животные — не предсказуемы. Могут повести себя неадекватно. Например, взорвут дети петарду — лошадь сорвется и побежит бесконтрольно. Это очень травмоопасно, — пояснил редакции TagilCity.ru замглавы районной администрации Дмитрий Камешков.

В настоящее время прорабатывается законодательство по привлечению к административной ответственности за выгул крупных животных в общественных местах. Сейчас нет четкого понимания, как привлекать за это.

Раньше в городе были определены места, потом это постановление прекратило свою работу. Более того, на этих аттракционах обычно работают несовершеннолетние, которые ни за что в данном случае не отвечают.

Работают в основном несовершеннолетние. Хозяин сам не стоит, может быть, он нанимает кого-то, может, это его дети. Они ходят с лошадьми, а к ним же ничего не предъявишь. Замечание делаешь — кто-то уходит, а кто-то снова возвращается на заработки через полчаса. Человек, находясь рядом с лошадью, никакой ответственности не несет. Не дай бог, что-то случится с ребенком, некому будет предъявить, ведь сами захотели и поехали, — отмечает Дмитрий Камешков.
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По мнению представителя районной администрации, животные присутствуют там по той причине, что этот аттракцион пользуется спросом у жителей.

Горожане платят 100-150 рублей, чтобы покатать ребенка. А это, опять же, небезопасно. Если бы не было спроса, они бы просто не приходили. Ни в коем случае не надо ими пользоваться, а сразу же обращаться в полицию.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать семьям лошадей вместо автомобилей.

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