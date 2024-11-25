Незаконный захват земли мигрантами в Екатеринбурге взят на контроль главой СК

После процессуальной проверки о ее результатах будет доложено Александру Бастрыкину. Вопрос стоит на контроле в федеральном аппарате Следственного комитета.

Ранее в результате миграционного рейда в Екатеринбурге были задержаны более двадцати иностранных граждан. Им всем грозит депортация.