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Posted 25 ноября, 12:54

Published 25 ноября, 12:54

Modified 25 ноября, 12:56

Updated 25 ноября, 12:56

Незаконный захват земли мигрантами в Екатеринбурге взят на контроль главой СК

Незаконный захват земли мигрантами в Екатеринбурге взят на контроль главой СК

25 ноября 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney.
Глава СК взял на контроль захват земли мигрантами в Екатеринбурге. Речь идет об участке парка на Академика Шварца.

Глава Следственного комитета России поручил главе Следственного управления Свердловской области провести проверку по факту незаконного захвата земли в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин потребовал отчета от исполняющего обязанности руководителя СУ СК России Константина Мирошниченко.

Речь идет об участке земли в парковой зоне на улице Академика Шварца. Ранее мигранты захватили территорию возле многоквартирного дома и превратили ее в стоянку для автомобилей. Доступ для местных жителей на эту территорию незаконно ограничен, отмечают в телеграм-канале Информационного центра СК РФ.

После процессуальной проверки о ее результатах будет доложено Александру Бастрыкину. Вопрос стоит на контроле в федеральном аппарате Следственного комитета.
Ранее в результате миграционного рейда в Екатеринбурге были задержаны более двадцати иностранных граждан. Им всем грозит депортация.

Напомним, Полиция в Екатеринбурге поймала 24 иностранца за нарушения миграционного закона.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Земля#Екатеринбург#Инцидент
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