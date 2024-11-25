Незаконный захват земли мигрантами в Екатеринбурге взят на контроль главой СК

Posted 25 ноября, 12:54
Published 25 ноября, 12:54
Modified 25 ноября, 12:56
Updated 25 ноября, 12:56
Глава Следственного комитета России поручил главе Следственного управления Свердловской области провести проверку по факту незаконного захвата земли в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин потребовал отчета от исполняющего обязанности руководителя СУ СК России Константина Мирошниченко.
Речь идет об участке земли в парковой зоне на улице Академика Шварца. Ранее мигранты захватили территорию возле многоквартирного дома и превратили ее в стоянку для автомобилей. Доступ для местных жителей на эту территорию незаконно ограничен, отмечают в телеграм-канале Информационного центра СК РФ.
После процессуальной проверки о ее результатах будет доложено Александру Бастрыкину. Вопрос стоит на контроле в федеральном аппарате Следственного комитета.
Ранее в результате миграционного рейда в Екатеринбурге были задержаны более двадцати иностранных граждан. Им всем грозит депортация.
Напомним, Полиция в Екатеринбурге поймала 24 иностранца за нарушения миграционного закона.